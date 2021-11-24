ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 09:03
Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото) Андре Тан презентував домашній текстиль (колаж Lite)
Автор: Тетяна Турчанікова

Український дизайнер Андре Тан представив стильну колекцію постільної білизни, пледів, подушок і масок для сну з авторськими принтами. Ці речі зроблять спальню не тільки затишною, але і модною.

Ця колекція - результат колаборації дизайнера з одним з провідних українських виробників домашнього текстилю, повідомляє прес-служба Андре Тана.

Як виглядає модний текстиль для дому від Андре Тана

За допомогою інноваційної техніки фотодруку на тканини нанесені реалістичні зображення Марса, космічних метеоритів і пальмового листя.

У кожного принта є своя назва: "Я знаю секрет", "Ранок на Мальдівах", "Космічний зв'язок", "Розкішна ніч", "Чоловіки з Марса", "Список бажань".

За кожною назвою стоїть ціла історія. Так, наприклад, команда бренду описує ефектний червоно-чорний комплект: "У відносинах головне - не мовчати. Обійми за плечі, поцілуй і скажи: "Я люблю тебе...". І не має значення, хто з вас скаже це першим".

Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)

Модний текстиль для дому від Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)

  • Основні матеріали колекції - бавовняний сатин і бязь.

"Створення колекції для дому - моя давня мрія. І цього року вона здійснилася... При роботі над колекцією я керувався тими ж принципами, що і при створенні одягу, адже в хорошому комплекті постільної білизни, як і в дизайнерській сукні, важливу роль відіграють матеріали, кольори і фактури", - говорить Андре Тан.

  • Особливу увагу дизайнер і його колеги приділили принтам.

"Це не якісь абстрактні малюнки. Я хотів, щоб у кожному ліжку зчитувався настрій: іронічний або еротичний, заспокійливий або навпаки, збудливий", - зазначив він.

Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)

Модний текстиль для дому від Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)

Словом, в колекції Sound Sleep by Andre Tan свій ідеальний комплект для спальні знайдуть як шанувальники стильного мінімалізму, так і любителі розкоші.

До речі, лінійку постільної білизни доповнюють стильні аксесуари для подорожей: дорожні подушки і маски для сну.

Таким чином, тепер навіть під час довгого переїзду або перельоту можна відчувати себе справжньою іконою стилю.

Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)

Модний текстиль для дому від Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)

Раніше стиліст показала, який верхній одяг вже не в тренді.

Читайте LITE в Google News
Андре Тан Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів