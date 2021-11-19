Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими
Яку куртку вибрати (фото: instagram.com/hoskelsa)
Яку верхній одяг обрати на зиму? Щоб не купити річ, яка не в тренді, важливо тренувати "надивленість", - так можна легко відрізнити актуальний крій від застарілого.
Про тренди на зиму 2021-2022 розповіла в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.
Отже, актуальна куртка: вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без яскравих принтів, яскравого декору та інших "дизайнерських вишукувань".
Неактуальну куртку можна визначити за наступними деталями:
- недоречний декор
- рукава неповної довжини
- надмірне облягання
- прилеглі пуховики-сукні
- контрастна блискавка, еластичний пояс-пряжка
- кишені на замках, хутряні вставки
Яку куртку вибрати на зиму: що актуально, що застаріло
- Короткий рукав залишився в минулих сезонах
- Занадто обтягуючі моделі вже не в тренді
- Стьобана куртка - і так, і ні
- Коротка куртка - яку обрати
Яка куртка актуальна взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)
Раніше стиліст показала, які сукні ніколи не виходять з моди.