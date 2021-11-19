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Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими

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П'ятниця 19 листопада 2021 09:01
Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими Яку куртку вибрати (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Яку верхній одяг обрати на зиму? Щоб не купити річ, яка не в тренді, важливо тренувати "надивленість", - так можна легко відрізнити актуальний крій від застарілого.

Про тренди на зиму 2021-2022 розповіла в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.

Отже, актуальна куртка: вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без яскравих принтів, яскравого декору та інших "дизайнерських вишукувань".

Неактуальну куртку можна визначити за наступними деталями:

  • недоречний декор
  • рукава неповної довжини
  • надмірне облягання
  • прилеглі пуховики-сукні
  • контрастна блискавка, еластичний пояс-пряжка
  • кишені на замках, хутряні вставки

Яку куртку вибрати на зиму: що актуально, що застаріло

  • Короткий рукав залишився в минулих сезонах

Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими

  • Занадто обтягуючі моделі вже не в тренді

Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими

Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зимиЗастаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими

  • Стьобана куртка - і так, і ні

Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зимиЗастаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими

  • Коротка куртка - яку обрати

Застаріло або актуально: стиліст показала, яка верхній одяг вже не в тренді цієї зими

Яка куртка актуальна взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

Раніше стиліст показала, які сукні ніколи не виходять з моди.

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