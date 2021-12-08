Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди
Є речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Деякі з них практично без змін проходять крізь десятиліття.⠀
Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова перерахувала в Instagram топ-9 таких речей поза часом і модою.
Переваги таких речей:⠀
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1. Можуть легко скласти кістяк гардероба⠀
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2. Відмінно поєднуються з іншими речами і дозволяють зробити максимум стильних комплектів⠀
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3. Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.⠀
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Основне правило - вибирати більш базові речі, без зайвих елементів і декору. Речі незвичайного крою складніше поєднуються з наявним гардеробом і швидше виходять з моди.⠀
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Тому я не рекомендую гнатися за веселеньким і незвичайним. Як пити дати, буде висіти в шафі неношеним. Краще віддати перевагу універсальним речам, на основі яких можна робити незліченну кількість комплектів.⠀
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А ставити крапку в образі кольором, аксесуарами і ідеальною портретною зоною. Гардероб з 30 речей, зібраний за таким принципом, буде універсальніше і різноманітніше гардероба, в якому 100 речей, куплених імпульсивно.
Речі поза модою:
1. Джинси
2. Тренч
3. Пальто
4. Біла сорочка
5. Водолазка
6. Косуха
7. Біла футболка
8. Лодочки
9. Кеди
Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)
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