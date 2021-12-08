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Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

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Середа 08 грудня 2021 15:29
Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Є речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Деякі з них практично без змін проходять крізь десятиліття.⠀

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова перерахувала в Instagram топ-9 таких речей поза часом і модою.

Переваги таких речей:⠀

1. Можуть легко скласти кістяк гардероба⠀

2. Відмінно поєднуються з іншими речами і дозволяють зробити максимум стильних комплектів⠀

3. Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.⠀

Основне правило - вибирати більш базові речі, без зайвих елементів і декору. Речі незвичайного крою складніше поєднуються з наявним гардеробом і швидше виходять з моди.⠀

Тому я не рекомендую гнатися за веселеньким і незвичайним. Як пити дати, буде висіти в шафі неношеним. Краще віддати перевагу універсальним речам, на основі яких можна робити незліченну кількість комплектів.⠀

А ставити крапку в образі кольором, аксесуарами і ідеальною портретною зоною. Гардероб з 30 речей, зібраний за таким принципом, буде універсальніше і різноманітніше гардероба, в якому 100 речей, куплених імпульсивно.

Речі поза модою:

1. Джинси

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

2. Тренч

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

3. Пальто

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

4. Біла сорочка

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

5. Водолазка

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

6. Косуха

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

7. Біла футболка

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

8. Лодочки

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

9. Кеди

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завждиІлюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Раніше стиліст назвала топ-7 помилок, які вбивають будь-який образ.

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