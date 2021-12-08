Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда
Есть вещи, которые никогда не теряют своей актуальности. Некоторые из них практически без изменений проходят сквозь десятилетия.⠀
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова перечислила в Instagram топ-9 таких вещей вне времени и моды.
Преимущества таких вещей:⠀
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1. Могут легко составить костяк гардероба⠀
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2. Отлично сочетаются с другими вещами и позволяют сделать максимум стильных комплектов⠀
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3. Вещи не на один сезон, поэтому можно купить дороже, но качественнее.⠀
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Основное правило - выбирать более базовые вещи, без лишних элементов и декора. Вещи необычного кроя сложнее сочетаются с имеющимся гардеробом и быстрее выходят из моды.⠀
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Поэтому я не рекомендую гнаться за веселеньким и необычненьким. Как пить дать, будет висеть в шкафу неношенным. Лучше отдать предпочтение универсальным вещам, на основе которых можно делать бесчисленное количество комплектов.⠀
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А ставить точку в образе цветом, аксессуарами и идеальной портретной зоной. Гардероб из 30 вещей, собранный по такому принципу, будет универсальнее и разнообразнее гардероба, в котором 100 вещей, купленных импульсивно.
Вещи вне моды:
1. Джинсы
2. Тренч
3. Пальто
4. Белая рубашка
5. Водолазка
6. Косуха
7. Белая футболка
8. Лодочки
9. Кеды
Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)
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