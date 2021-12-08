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Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 15:29
Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Есть вещи, которые никогда не теряют своей актуальности. Некоторые из них практически без изменений проходят сквозь десятилетия.⠀

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова перечислила в Instagram топ-9 таких вещей вне времени и моды.

Преимущества таких вещей:⠀

1. Могут легко составить костяк гардероба⠀

2. Отлично сочетаются с другими вещами и позволяют сделать максимум стильных комплектов⠀

3. Вещи не на один сезон, поэтому можно купить дороже, но качественнее.⠀

Основное правило - выбирать более базовые вещи, без лишних элементов и декора. Вещи необычного кроя сложнее сочетаются с имеющимся гардеробом и быстрее выходят из моды.⠀

Поэтому я не рекомендую гнаться за веселеньким и необычненьким. Как пить дать, будет висеть в шкафу неношенным. Лучше отдать предпочтение универсальным вещам, на основе которых можно делать бесчисленное количество комплектов.⠀

А ставить точку в образе цветом, аксессуарами и идеальной портретной зоной. Гардероб из 30 вещей, собранный по такому принципу, будет универсальнее и разнообразнее гардероба, в котором 100 вещей, купленных импульсивно.

Вещи вне моды:

1. Джинсы

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

2. Тренч

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

3. Пальто

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

4. Белая рубашка

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

5. Водолазка

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

6. Косуха

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

7. Белая футболка

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

8. Лодочки

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегда

9. Кеды

Вне моды и времени: стилист показала топ-9 вещей, которые актуальны всегдаИллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее стилист назвала топ-7 ошибок, которые убивают любой образ.

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