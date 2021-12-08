Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

Переваги таких речей:⠀

⠀

1. Можуть легко скласти кістяк гардероба⠀

⠀

2. Відмінно поєднуються з іншими речами і дозволяють зробити максимум стильних комплектів⠀

⠀

3. Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.⠀

⠀

Основне правило - вибирати більш базові речі, без зайвих елементів і декору. Речі незвичайного крою складніше поєднуються з наявним гардеробом і швидше виходять з моди.⠀

⠀

Тому я не рекомендую гнатися за веселеньким і незвичайним. Як пити дати, буде висіти в шафі неношеним. Краще віддати перевагу універсальним речам, на основі яких можна робити незліченну кількість комплектів.⠀

⠀

А ставити крапку в образі кольором, аксесуарами і ідеальною портретною зоною. Гардероб з 30 речей, зібраний за таким принципом, буде універсальніше і різноманітніше гардероба, в якому 100 речей, куплених імпульсивно.

Речі поза модою:

1. Джинси

2. Тренч

3. Пальто

4. Біла сорочка

5. Водолазка

6. Косуха

7. Біла футболка

8. Лодочки

9. Кеди

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)