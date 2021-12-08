RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поза модою і часом: стиліст показала топ-9 речей, які актуальні завжди

Автор: Марина Настевич

Є речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Деякі з них практично без змін проходять крізь десятиліття.⠀

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова перерахувала в Instagram топ-9 таких речей поза часом і модою.

Переваги таких речей:⠀

1. Можуть легко скласти кістяк гардероба⠀

2. Відмінно поєднуються з іншими речами і дозволяють зробити максимум стильних комплектів⠀

3. Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.⠀

Основне правило - вибирати більш базові речі, без зайвих елементів і декору. Речі незвичайного крою складніше поєднуються з наявним гардеробом і швидше виходять з моди.⠀

Тому я не рекомендую гнатися за веселеньким і незвичайним. Як пити дати, буде висіти в шафі неношеним. Краще віддати перевагу універсальним речам, на основі яких можна робити незліченну кількість комплектів.⠀

А ставити крапку в образі кольором, аксесуарами і ідеальною портретною зоною. Гардероб з 30 речей, зібраний за таким принципом, буде універсальніше і різноманітніше гардероба, в якому 100 речей, куплених імпульсивно.

Речі поза модою:

1. Джинси

2. Тренч

3. Пальто

4. Біла сорочка

5. Водолазка

6. Косуха

7. Біла футболка

8. Лодочки

9. Кеди

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Раніше стиліст назвала топ-7 помилок, які вбивають будь-який образ.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди