Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі

На фото актриса позує в світлій сукні і білому пальто, для однієї з обкладинок вона також постала в стильному капюшоні-"балаклаві" в каменях.

У матеріалі кінодіва розповіла про мудрості життя, до яких вона прийшла: "У кожного з нас бувають хороші і погані часи. Потрібно брати уроки і з перших, і з других. Так ми вчимося, і, можливо, стаємо мудрішими".

Моніка знялася для нової обкладинки (фото: instagram.com/schonmagazinechina)

Також Моніка зізналася в любові до іншої італійської актриси - джерела її натхнення, Софі Лорен. У список жінок, які наповнюють її силою творчості, вона додала ще Клаудію Кардинале і Анну Маньяні.

Нові роботи Белуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Всі ці жінки борються за свою пристрасть. Саме тому я погодилася зіграти у виставі "Марія Каллас. Спогади в листах", - розповіла Моніка про свою нову роботу в театрі.