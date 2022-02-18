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Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі

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П'ятниця 18 лютого 2022 13:09
Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі Моніка Белуччі в новій фотосесії (фото: instagram.com/schonmagazinechina)
Автор: Тетяна Турчанікова

Моніка Беллуччі останнім часом радує шанувальників своєї творчості обкладинками глянцевих видань.

Цього разу всесвітньо відома італійська актриса прикрасила обкладинку китайського журналу Schön!. Кількома кадрами нової роботи Моніки журнал поділився у своєму Instagram.

На фото актриса позує в світлій сукні і білому пальто, для однієї з обкладинок вона також постала в стильному капюшоні-"балаклаві" в каменях.

У матеріалі кінодіва розповіла про мудрості життя, до яких вона прийшла: "У кожного з нас бувають хороші і погані часи. Потрібно брати уроки і з перших, і з других. Так ми вчимося, і, можливо, стаємо мудрішими".

Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисіМоніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі

Моніка знялася для нової обкладинки (фото: instagram.com/schonmagazinechina)

Також Моніка зізналася в любові до іншої італійської актриси - джерела її натхнення, Софі Лорен. У список жінок, які наповнюють її силою творчості, вона додала ще Клаудію Кардинале і Анну Маньяні.

Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі

Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі

Нові роботи Белуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Всі ці жінки борються за свою пристрасть. Саме тому я погодилася зіграти у виставі "Марія Каллас. Спогади в листах", - розповіла Моніка про свою нову роботу в театрі.

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