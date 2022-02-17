Образ дня: Зендая демонструє, як носити сукню-сорочку навесні 2022

Зендая і Том Холланд знову довели звання однієї з найстильніших пар шоу-бізнесу. Закохані, які тільки недавно зізналися світу, що зустрічаються, з'явилися разом на показі фільму "Анчартед: на картах не значиться", де Том зіграв головну роль.

Зірка "Дюни" і "Ейфорії", яка вже давно отримала статус ікони стилю, була одягнена в чорну сукню-сорочку, доповнену ременем зі сріблястою пряжкою. Образ завершив лаконічні човники, чорні колготки і захисна маска на обличчі. З аксесуарів актриса вибрала колье з дорогоцінним каменем і сережки-пусети.