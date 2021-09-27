Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс та інші зірки 90-х вийшли на подіум: як і раніше прекрасні

Показ був поділений на дві частини: Донателла Версаче створювала колекцію для Fendi, А Кім Джонс - для Versace. Представляти образи на подіумі були запрошені маса зірок першої величини, включаючи Емілі Ратаковскі, Джіджі Хадід, Вітторію Черетті і дочку Кейт Мосс - Лілу Мосс. Але найбільше увагу публіки привернули культові моделі, які склали гідну партію молодим колегам.

Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Крістен Макменамі і Ембер Валлетта довели, що за роки роботи на подіумі навчилися відчувати і представляти речі як ніхто. Заодно знамениті красуні, які ще в 90-ті заявили про себе, підкорили відмінною формою. Кейт Мосс і Ембер Валетта були одягнені в міні-сукні, а Наомі Кемпбелл – а довге фіолетове вечірнє. Милуємося!

Показ Versace і Fendi (фото: instagram.com/versace)