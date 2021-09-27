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Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс та інші зірки 90-х вийшли на подіум: як і раніше прекрасні

Автор: RBC.UA

Днями відбувся показ Versace і Fendi - ці два будинки представили на Тижні моди в Мілані спільну колекцію. У показі взяли участь не тільки молоді моделі, а й старше покоління зірок подіуму.

Серед красунь, що блищали в нових речах брендів, - Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл і багато інших.

Показ був поділений на дві частини: Донателла Версаче створювала колекцію для Fendi, А Кім Джонс - для Versace. Представляти образи на подіумі були запрошені маса зірок першої величини, включаючи Емілі Ратаковскі, Джіджі Хадід, Вітторію Черетті і дочку Кейт Мосс - Лілу Мосс. Але найбільше увагу публіки привернули культові моделі, які склали гідну партію молодим колегам.

Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Крістен Макменамі і Ембер Валлетта довели, що за роки роботи на подіумі навчилися відчувати і представляти речі як ніхто. Заодно знамениті красуні, які ще в 90-ті заявили про себе, підкорили відмінною формою. Кейт Мосс і Ембер Валетта були одягнені в міні-сукні, а Наомі Кемпбелл – а довге фіолетове вечірнє. Милуємося!

Показ Versace і Fendi (фото: instagram.com/versace)

Також ми писали про Кейт Міддлтон, яка здивувала сміливим і незвичайним вбранням.

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