Справжнє випробування: Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла про вагітність

Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оголосила про свою другу вагітність в серпні цього року. Зараз вона помітно менше працює, проте бере участь у зйомках для глянцю. Нова з них - для журналу Porter Magazine - була опублікована зовсім недавно.

"Я оплакувала своє старе життя. Ніби земля пішла з-під ніг. Протягом деякого періоду після того, як у мене народився син, стався справжній зсув в моєї ідентичності і був свого роду траур по втраті старого життя, того, ким я була до цього", - розповіла Розі про народження сина Джека, який з'явився на світ в 2017 році.

Модель додала, що їй знадобилося багато часу, щоб прийти в себе. Але пізніше, коли вона увійшла в роль мами, прийняла її, все стало простіше. Більш того - материнство насправді розширило її можливості.

"Я багато в чому пов'язувала свою особистість з тим, як я виглядаю, як я себе почуваю, і у мене дійсно з'явилося це нове почуття життя. Тепер, коли мені за тридцять, моя впевненість в собі набагато більше, і моя здатність приймати рішення стала сильнішою. Я відчуваю, що моє життя стало більш різнобічним", - каже Розі.

Модель в новій фотосесії (фото: instagram.com/portermagazine)