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Справжнє випробування: Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла про вагітність

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Понеділок 15 листопада 2021 21:21
Справжнє випробування: Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла про вагітність Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оголосила про свою другу вагітність в серпні цього року. Зараз вона помітно менше працює, проте бере участь у зйомках для глянцю. Нова з них - для журналу Porter Magazine - була опублікована зовсім недавно.

В інтерв'ю Роузі розповіла про вагітність і материнство. Виявилося, перша з них стала для неї справжнім випробуванням.

"Я оплакувала своє старе життя. Ніби земля пішла з-під ніг. Протягом деякого періоду після того, як у мене народився син, стався справжній зсув в моєї ідентичності і був свого роду траур по втраті старого життя, того, ким я була до цього", - розповіла Розі про народження сина Джека, який з'явився на світ в 2017 році.

Модель додала, що їй знадобилося багато часу, щоб прийти в себе. Але пізніше, коли вона увійшла в роль мами, прийняла її, все стало простіше. Більш того - материнство насправді розширило її можливості.

"Я багато в чому пов'язувала свою особистість з тим, як я виглядаю, як я себе почуваю, і у мене дійсно з'явилося це нове почуття життя. Тепер, коли мені за тридцять, моя впевненість в собі набагато більше, і моя здатність приймати рішення стала сильнішою. Я відчуваю, що моє життя стало більш різнобічним", - каже Розі.

Справжнє випробування: Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла про вагітністьСправжнє випробування: Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла про вагітністьСправжнє випробування: Розі Хантінгтон-Уайтлі розповіла про вагітністьМодель в новій фотосесії (фото: instagram.com/portermagazine)

Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендові речі цієї зими.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі Шоу-бізнес Модні тренди
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