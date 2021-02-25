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Нереально красива: Белла Хадід підкорила мережу витонченою фігурою у відвертому вбранні

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 25 лютого 2021 22:22
Нереально красива: Белла Хадід підкорила мережу витонченою фігурою у відвертому вбранні Белла Хадід (фото: instagram.com/samvissermakeup)
Автор: Lite

Белла Хадід, схоже, також відчула весну. Дівчина знайшла в архівах пару яскравих образів, які поспішила викласти в мережу.

На фото молодша із знаменитих сестер виглядає по-справжньому спокусливо. Милуємося!

Перший образ склали чорний облягаючий комбінезон, який підкреслив струнку фігуру дівчини. Доповнили його яскраво-червоні ботфорти, а також біле пальто і довгі золотисті сережки. Гаряча родзинка кадру - морозиво, яке вона спокусливо їсть.

Нереально красива: Белла Хадід підкорила мережу витонченою фігурою у відвертому вбранні

Белла обожнює спокусливі образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Другий вийшов ще більш привабливим. Белла позує в шкіряному комбінезоні з кольоровими вставками. Доповнюють його чорні довгі рукавички і туфлі на широких підборах. А на завершення йде стильна укладка з завитими локонами і легкий макіяж, який зробив тонкі риси обличчя однієї з найкрасивіших дівчат фешн-індустрії просто досконалими.

Нереально красива: Белла Хадід підкорила мережу витонченою фігурою у відвертому вбранні

Белла підкорила мережу (фото: instagram.com/bellahadid)

"Цукровий медовий чай з льодом", - написала Белла, кокетуючи зі своїми фоловерами. У відповідь зірка отримала шквал компліментів, які завжди бурхливо реагують на відверті пости 24-річної красуні. "Присягаюся, ти найбільш прекрасна дівчина", "Ти виглядаєш нереально", - такими коментарями засипали сторінку Белли фанати.

Раніше Белла демонструвала, як поєднувати кілька спортивних речей в одному образі.

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