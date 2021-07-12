Ніжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на Вімблдоні

Кейт Міддлтон вперше після самоізоляції вийшла в світ. Герцогиня вирушила на фінал Вімблдону в компанії свого батька, Майкла Міддлтона. Вона була в піднесеному настрої, з цікавістю спостерігаючи за тим, що відбувається на стадіоні, і з задоволенням беручи участь в забавах всіх уболівальників. І виглядала, як завжди, чудово .

На захід ікона стилю підібрала собі повітряний образ, який як завжди підкорив її фанатів по всьому світу. Знімки і звіт з події вже опубліковані на сторінці королівської сім'ї в мережі Instagram .

Кейт одягла жіночну сукню зефірного ніжно-рожевого відтінку. Воно було в дусі улюблених герцогинею вбраннів: з рукавами-ліхтариками, рядом гудзиків, акуратним коміром-стійкою, поясом на талії, а також пішною спідницею. І зробило образ повітряним і легким, підкресливши струнку фігуру Міддлтон.

Кейт Міддлтон відвідала фінальний турнір (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

До вбрання дружина принца Уільяма підібрала світлий клатч, а також класичні туфлі на широкому каблуці і з ремінцями на щиколотках. З прикрас вона обрала невеликі сережки з дорогоцінними каменями і сонцезахисні окуляри. Волосся Кейт було укладене м'якими хвилями, а макіяж виконаний в приглушених відтінках.