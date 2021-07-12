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Ніжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на Вімблдоні

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Великобританія, Понеділок 12 липня 2021 17:26
Ніжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на Вімблдоні Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)
Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон вперше після самоізоляції вийшла в світ. Герцогиня вирушила на фінал Вімблдону в компанії свого батька, Майкла Міддлтона. Вона була в піднесеному настрої, з цікавістю спостерігаючи за тим, що відбувається на стадіоні, і з задоволенням беручи участь в забавах всіх уболівальників. І виглядала, як завжди, чудово.

На захід ікона стилю підібрала собі повітряний образ, який як завжди підкорив її фанатів по всьому світу. Знімки і звіт з події вже опубліковані на сторінці королівської сім'ї в мережі Instagram.

Кейт одягла жіночну сукню зефірного ніжно-рожевого відтінку. Воно було в дусі улюблених герцогинею вбраннів: з рукавами-ліхтариками, рядом гудзиків, акуратним коміром-стійкою, поясом на талії, а також пішною спідницею. І зробило образ повітряним і легким, підкресливши струнку фігуру Міддлтон.

Ніжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на ВімблдоніНіжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на ВімблдоніНіжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на ВімблдоніНіжна і повітряна: Кейт Міддлтон захопила бездоганним літнім образом на ВімблдоніКейт Міддлтон відвідала фінальний турнір (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

До вбрання дружина принца Уільяма підібрала світлий клатч, а також класичні туфлі на широкому каблуці і з ремінцями на щиколотках. З прикрас вона обрала невеликі сережки з дорогоцінними каменями і сонцезахисні окуляри. Волосся Кейт було укладене м'якими хвилями, а макіяж виконаний в приглушених відтінках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сукні з гардеробу Кейт Міддлтон популярні цього літа. Надихаємося!

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