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Ці ноги! 47-річна Хайді Клум у чоботях-панчохах і зухвалій сукні позбавила фанатів дару мови

Автор: Lite

Модель виглядає просто розкішно

Хайді Клум вкотре зачарувала фанатів ідеальною фігурою, прийнявши участь у пікантній зйомці для Christian Cowan. Зрозуміло, вічно молода зірка з'явилася в максимально спокусливому вбранні. 47-річна супермодель одягла екстремально коротку міні-сукню з блискучої тканини, декоровану значних розмірів бантом. До плаття їй підібрали чоботи-панчохи з латексу на запаморочливих шпильках, а також високі рукавички з такого ж матеріалу. Завершував сексуальний лук високий зухвалий хвіст, а також виразний макіяж.

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Хайді підірвала мережу (відео: instagram.com/heidiklum)

Хайді, як видно, й сама залишилася в неймовірному захваті від цієї зйомки. На сторінці зірки у мережі Instagram з'явилася маса роликів і фото в цьому образі. Фанати, яких модель позбавила можливості виражати свої емоції за допомогою коментарів, засипали її сердечками.

Нова зйомка Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Хайді Клум показала шанувальникам напівоголеного чоловіка Тома Каулітца. 31-річний музикант зображений на пікантному знімку по пояс, прикрившись лише рушником. В якості підпису 47-річна дружина німецького рокера вибрала вогненний емодзі. Судячи з усього, у молодій сім'ї, як і раніше, панує пристрасть і гармонія.

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