Носимо колготки стильно: модна інструкція від експерта

З приходом осені багато хто став носити вже з сукнями/спідницями/шортами колготки і задалися питанням: що ж робити, які брати, щоб було тепло, красиво і стильно?

Стиліст Анна Мішаївна поділилася в Instagram порадами та рекомендаціями, як же носити колготки і виглядати актуально і не вульгарно.

Носимо колготки стильно:

Вибирайте матові 8-10 ден, не блискучі тілесні колготки і без ефекту засмаги (іноді не збігається колір обличчя і ніг), але не дуже гріють. Краще брати без малюнка і мінімальну кількість ден, без блиску.



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Нехай колготки будуть продовженням за кольором взуття, так ніжка виглядає довше, або можна продовженням кольору спідниці.

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Якщо хочете додати акцент або динаміку в образ, то можна вибрати кольорові колготки в тон взуття або спідниці, одягу в цілому, але не переборщіть, робіть, якщо вмієте, не у всіх виходить.



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Для акцентності і динаміки можна носити чорні колготки з принтом. Вибирайте акуратно, так як принт розширює ногу. Можна вибрати дрібний лаконічний малюнок, припустимо горох або геометрію і тд, або логоманію. Тут ще важливо, як вони виглядають в образі.



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Прозорі чорні і коричневі (шоколадний серпанок) колготки з невеликим ден ніжку візуально роблять більш вузькою.



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Колготки в сіточку - якщо чесно, я їх не дуже люблю, але в деяких образах, вони виглядають гармонійно, в будь-якому випадку, вибирайте тоді дрібну сітку. Якщо ніжки повні - утримайтеся від подібних колготок, щоб не перетворити ніжки в перетягнуту ковбаску.



Якщо холодно і хочеться утеплитися, то вибирайте колготки з кашеміром, але пам'ятайте, що ніжка буде об'ємніше. Краще рішення 50 ден матові.

Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)