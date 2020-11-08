Що носить перша леді США Джилл Байден: розбір гардеробу

Перша леді США і дружина нового американського президента Джо Байдена, Джилл Байден стала першою леді країни. І тепер до неї прикута особлива увага. Втім, вона звикла бути під прицілами фотокамер, адже за президентства Барака Обами була другою леді США і, крім усього іншого, веде активну громадську діяльність і досі дружить і співпрацює з Мішель Обамою. LITE вирішив розглянути стиль новоспеченої першої леді Америки і розповісти про її модні уподобання.

Так, Джилл понад 40 років поруч зі своїм чоловіком Джо Байденом, а познайомив їх брат овдовілого на той момент майбутнього президента США, Френк. Пара виховала чотирьох дітей: Хантера, Бо, Ешлі і Христину. Бо Байден помер від пухлини мозку у 2015 році.

Джилл – активний громадський діяч. Вона є засновником некомерційної організації Biden Breast Health Initiative, співзасновником програми Book Buddies та Фонду Байдена. а також співзасновником Joining Forces з Мішель Обамою.

Джилл Байден любить класичні фасони і не боїться яскравих відтінків ( фото: twitter.com/DrBiden)

Що стосується стилю Джил, то тут вона віддає перевагу класичному крою і елегантності. Хоча перша леді США не проти поекспериментувати з принтом і не боїться сплеску фарб і вміє носити яскраві аутфіти.

Перша леді США може собі дозволити експеременти зі стилем ( фото: twitter.com/DrBiden)

Джилл також часто одягає вбрання від улюбленого дизайнера подруги Мішель Обами Крістіана Сіріано. Наприклад, у серпні вона з'явилася в ніжно-лавандовій сукні від бренду на Democratic National Convention 2020.

Джилл Байден у сукні Крістіана Сірінано ( фото: twitter.com/DrBiden)

В кінці жовтня на фінальних президентських дебатах Джилл красувалася в картатій сукні з великим квітковим принтом від Dolce & Gabbana і масці аналогічної забарвлення,доповнивши образ парою туфель від Valentino Rockstud. Втім, Джилл, на відміну від своєї попередниці Меланії, рідко можна побачити в люксових брендах.

Джилл Байден у сукні Dolce & Gabbana ( фото: twitter.com/DrBiden)

Нова перша леді любить гарні сукні прямого крою та сукні з запахом яскравих відтінків (Байден рідко одчягає принти). Вони і складають основую її гардеробу. Також улюблене взуття Джилл – високі замшеві чорні чоботи і, звичайно, класичне взуття на шпильці.

До слова, життєвий шлях Джилл Байден був нелегким, але вона завжди була надійним тилом і соратником для свого чоловіка.