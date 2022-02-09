Що носять гості Тижня моди в Будапешті: найяскравіші streetstyle-образи

Слідом за тижнем моди в Копенгагені стартував fashion week в Будапешті, який пройшов з 31 січня по 6 лютого. Тут були представлені колекції вже відомих угорських брендів, таких як Nanushka, NUBU, AERON, а також початківців дизайнерів, які тільки завойовують популярність.

Подія вже котрий рік збирає представників преси, байєрів та блогерів з усього світу, а також стильних персон самого Будапешта. Так що стрітстайл-образи BCEFW точно варті уваги.