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Що носять гості Тижня моди в Будапешті: найяскравіші streetstyle-образи

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Будапешт, Середа 09 лютого 2022 18:18
Що носять гості Тижня моди в Будапешті: найяскравіші streetstyle-образи TOMCSANYI на Тижні моди в Будапешті (фото: instagram.com/bcefw)
Автор: Ольга Турчанікова

Слідом за тижнем моди в Копенгагені стартував fashion week в Будапешті, який пройшов з 31 січня по 6 лютого. Тут були представлені колекції вже відомих угорських брендів, таких як Nanushka, NUBU, AERON, а також початківців дизайнерів, які тільки завойовують популярність.

Подія вже котрий рік збирає представників преси, байєрів та блогерів з усього світу, а також стильних персон самого Будапешта. Так що стрітстайл-образи BCEFW точно варті уваги.

Тиждень моди в Будапешті продемонстрував тенденцію до змішування місцевих брендів з іменитими, а також до лаконічності. Багато гостей, як і на Тижні моди Копенгагені, показали свою пристрасть до яскравих кольорів і ефектних деталей.

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