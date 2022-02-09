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Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

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Середа 09 лютого 2022 14:33
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022 Адель стала тріумфатором Brit Awards 2022 (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

У Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення нагород в області поп-музики Brit Awards. На червоній доріжці O2 Arena зібралися номінанти і гості премії, демонструючи вечірні образи від кращих дизайнерів.

Ми зібрали найефектніші вбрання Brit Awards.

Ведучим церемонії вручення нагород Brit Awards цього року був стендап-комік Мо Гілліган. А на сцені виступили Ед Ширан, лідер Oasis Ліам Галлахер, Сем Фендер і Енн-Марі.

Тріумфатором Brit Awards 2022 стала Адель, яка отримала відразу три головних нагороди: "Артист року", "Альбом року" (30) і "Пісня року" (За Easy on Me). Свою перемогу зірка присвятила синові Анджело і колишньому чоловікові Саймону Конекі.

"Цей альбом був нашою спільною подорожжю, не тільки моєю, – сказала вона. – Я дуже пишаюся собою, що залишилася вірна собі і випустила альбом, який був присвячений чомусь настільки особистому для мене, тому що небагато людей роблять подібні речі".

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Адель в наряді від Маріанни Сенчиної (фото: instagram.com/mariannasenchina)

На вечорі Адель змінила три наряди. На червоній доріжці вона з'явилася в розкішній чорній сукні від Armani Privé з довгими рукавами, прозорою накладкою в горошок і глибоким вирізом у формі серця. Потім переодяглася в сукню Valentino з відкритими плечима, покриту оливковими блискітками. А за нагородою вийшла в чорній оксамитовій сукні довжини міні зі спущеною лінією плечей від українського бренду Marianna Senchina.

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Адель в свкні від Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)

На події традиційно було представлено все розмаїття вечірніх нарядів. Поп-зірка Олівія Родріго вибрала сріблясте плаття в підлогу, співачка Raye – "голе" бронзове, а Даміано Давид та Ед Ширан знову показали любов до яскравих костюмів. Милуємося найефектнішими вбраннями знаменитостей.

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Адель в Armani Privé (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Олівія Родріго в Alexandre Vauthier (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Raye в Versace (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Ед Ширан в Etro (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Майя Джама в Mônot (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Холлі Хамберстон в Gucci (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Bree Runway (фото: Getty Images)

Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022

Даміано Давид (фото: Getty Images)

Також дивіться бекстейдж 25-го Ukrainian Fashion Week.

Раніше ми писали про кращі стрітстайл-образи на Тижні моди осінь-зима 2022 в Копенгагені.

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