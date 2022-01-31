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Новий чорний: Дуа Ліпа, Кендалл Дженнер та інші показали, як носити трендовий відтінок весни

Автор: RBC.UA

Стрітстайл зірок шоу-бізнесу, схоже, визначив ще один трендовий відтінок. Йдеться про соковитий помаранчевий, який однаково добре виглядає як на верхньому одязі, так і в затишних светрах. Сміливий і життєрадісний, майбутньої весни він буде на піку популярності.

Серед головних шанувальників кольору – співачки Ріннна, Дуа Ліпа, а також супермодель Кендалл Дженнер. Надихаємося образами знаменитостей, які вміло поєднують його з повсякденним одягом.

Дуа Ліпа з'явилася на вулицях Нью-Йорка в яскраво-помаранчевому пуховику, який поєднує з синіми класичними джинсами, а також черевиками на масовній підошві.

Кендал Дженнер показала, що носити відразу два светри цілком допустимо. Один – у класичному розумінні, другий – на плечах, наче шарф. Така мода з'явилася у фешн-колах ще минулої весни. Кендал обрала обидві моделі життєрадісного сонячного відтінку.

Ріанна вибрала собі помаранчеву дублянку, яку носить з брюками кольору хакі. Незвичайне і сміливе поєднання, цілком в дусі Рірі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер випустила нову колекцію косметики, яку розкритикували за низьку якість.

Раніше ми писали про 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух.

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