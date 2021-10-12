Новий чорний: Дженніфер Лопес демонструє, як носити наймодніший колір осені 2021

Днями співачка прийшла підтримати свого коханого Бена Аффлека на прем'єрі фільму "Остання дуель". На червоній доріжці Дженніфер з'явилася в коричневому костюмі від Hervé Léger: топі з рукавами і довгій спідниці з розрізом. Доповнили образ клатч із золотистою пряжкою Tom Ford і босоніжки на високих шпильках

Пізніше співачка і актриса запостила ще один образ в цьому відтінку. Вони з Беном вирушили на прогулянку по Нью-Йорку. Зірка одягла коричневий кейп Gucci з замшевими вставками, шкіряну спідницю міді з чорною водолазкою і замшеві ботфорти. Лук доповнили авіатори, карупние сережки-кільця і сумка Chanel на ланцюжку.

Дженніфер Лопес обожнює коричневий (фото/відео: instagram.com/jlo)