Новий чорний: королева Летиція вийшла в світ в костюмі наймоднішого кольору

Королева Летиція вийшла в світ в стильному брючному костюмі блідо-бузкового кольору, який доповнила білим топом в білизняному стилі з мереживом і молочними човниками. Прямий крій жакета і вузькі штани відмінно підкреслили струнку фігуру знаменитої ікони стилю, а світлі відтінки зробили образ гармонійним, м'яким і жіночним. Завершили лук мінімалістичні сережки.

Також Її Величність вирішила підтримувати тренд на сивину, який полюбився багатьом зіркам. Королева Летиція залишила волосся розпущеним, прибравши на прямий проділ. Сріблясті "нитки", які виділялися на темному тлі Летиція вважала за краще не тонувати і не приховувати.

Королева Летиція в новому образі (фото: instagram.com/blanca_bleis)