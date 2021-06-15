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Об'ємна сорочка і бюст'є: Ірина Шейк показала найстильнішу комбінацію літа

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США, Вівторок 15 червня 2021 21:23
Об'ємна сорочка і бюст'є: Ірина Шейк показала найстильнішу комбінацію літа Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк продовжує підкорювати Нью-Йорк своїми стильними виходами. Цього разу молода матуся вибрала одну з найпопулярніших комбінацій цього літа.

Модні портали вже обговорюють, як вигідно Ірина підкреслила свою ідеальну фігуру.

Шейк вибрала для прогулянки з дочкою Леєю сині джинси з "рваними" колінами, а також топ-бюстьє, який цього літа просто на піку популярності. Зверху на нього супермодель накинула вільного крою сорочку від Burberry, яку залишила зверху розстебнутою.

Білі кеди, коричнева сумка того ж іменитого бренду з довгою ручкою - і стильний лук готовий. З аксесуарів Ірина також підібрала чокер, ланцюжок з хрестиком, а також сонцезахисні окуляри актуальної форми і сережки-кільця. Волосся Шейк зібрала в хвіст.

Об'ємна сорочка і бюст'є: Ірина Шейк показала найстильнішу комбінацію літаІрина Шейк в новому стильному образі (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

Нагадаємо, зараз в мережі бурхливо обговорюють роман Ірини з Каньє Уестом, який ще не встиг розлучитися з Кім Кардашьян. Але самі зірки ще ніяк не прокоментували свої стосунки.

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