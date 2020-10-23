В облягаючому оксамиті: Адель підкорила мережу витонченою фігурою в новому спокусливому вбранні

Зірка блищить в новому ролику

Співачка Адель, яка днями продемонструвала стильний образ у джинсовому одязі від українського дизайнера, порадувала новим луком. У мережі з'явився промо-ролик шоу Saturday Night Live, яке стартує вже 24-го жовтня. Судячи з відео, програма буде дуже захоплюючою. У відео Адель, яка виступить її ведучою, жартує, пародіює американський акцент, повідомляє секрети майбутнього ефіру... А ще - демонструє свою фігуру, яка віднедавна стала її головною "фішкою".

Новий образ співачки (фото: скріншот yuotube-каналу Saturday Night Live)

Адель приміряла чорну оксамитову сорочку з V-подібним вирізом, довгим рукавом і тонким поясом на талії, а також штани від бренду Acne Studios. Одяг, зшитий з м'якого оксамиту, підкреслив кожен сантиметр стрункої фігури Адель, зробивши її образ стильним і спокусливим. У доповнення до нього їй зробили голлівудську хвилю, а також фірмовий макіяж зірки з графічниыми стрілками. Не обійшлося і без найбільш актуального аксесуара сучасності – захисної маски. Мабуть, творці ролика вирішили, що незайвим буде нагадати людям про необхідність дотримуватися карантинних норм.

У мережі образ співачки викликав фурор - численні портали обговорюють не тільки вбрання зірки, але і її фігуру. Що ж, Адель, яка віртуозно позбавилася від 45-ти зайвих кілограмів, дійсно заслужила компліменти.

Нагадаємо, раніше співачка демонтрировала зухвале карнавальне вбрання.