Мода на межі: чому бренд Schiaparelli полюбився світу і чому його ненавиділа Коко Шанель

Найгучніші виходи зірок, найефектніші зйомки і найяскравіші колекції одна за одною – все це про Schiaparelli. Сьогодні бренд переживає новий розквіт. Згадуємо, з чого все починалося.

Засновниця бренду Ельза Скіапареллі народилася в 1890-му році в Римі. Дівчинка росла в розкішній обстановці сім'ї італійських аристократів, але насолодитися всіма принадами багатого життя їй заважав бунтарський характер і консервативні підвалини, які переслідували її в будинку батьків.

З ранніх років Ельза була захоплена мистецтвом у всіх його проявах, але старанності в навчанні від неї було не дочекатися. Вона хапалася за безліч ідей і так само легко їх кидала. Дівчинка переводила близьких неординарними вчинками і буйним характером. А коли виросла, при першій нагоді втекла з рідного дому, відправившись до Лондона працювати нянею.

Ельза Скіапареллі завжди була ексцентричною (credit: Getty Images)

Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка і разом з ним перебралася в Нью-Йорк. Але сімейне щастя не склалося, і вагітна Скіапареллі повернулася в Париж, щоб народити дочку Гого і почати нову – модну – главу свого життя.

Освоївшись в новому середовищі, вона поринула в світське життя французької столиці і завела масу корисних знайомств. Величезний вплив на її долю справила дружба з найпопулярнішим кутюр'є тих років – Полем Пуаре. Наслідуючи приклад дизайнера, вона почала створювати свої перші ескізи. Правда, довгий час безрезультатно намагалася знайти бажаючих шити сукні по ним.

Головною суперницею Ельзи була Коко Шанель (фото: Getty Images)

Успіх прийшов несподівано – одного разу Ельза попросила свою знайому зв'язати светр з бантом по своєму малюнку. І вже через тиждень отримала замовлення на ще 20 таких же. Шалена популярність речей Ельзи серед модниць Парижа дозволила Скіапареллі в 1927 році заснувати свій власний будинок моди. А в 1934-му, володіючи духом новаторства, вона перша відкрила бутік, який працював за принципом прет-а-порте. Клієнти нарешті могли купити відразу готові вироби, щоб не чекати їх індивідуального пошиття.

Сьогодні ескізи Ельзи використовують для нових колекцій (фото: instagram.com/schiaparelli)

Екстравагантна і гостро розуміюча віяння часу, Ельза була своєю в богемних колах і водила дружбу з художниками-сюрреалістами, письменниками і фотографами, включаючи Сальвадора Далі, Жана Кокто і Сесіла Бітона. Але був у неї і заклятий ворог – в особі Коко Шанель. Засновниця легендарного будинку Chanel сповідувала лаконічність і елегантність. Провокаційні образи суперниці здавалися їй кричущим несмаком.

Дві значущі фігури в світі моди часто перетиналися і переманювали один у одного клієнтів. Втім, своїх людей Ельза знайшла легко, втому числі і серед зірок шоу-бізнесу – її екстравагантні вбрання викликали захоплення у режисерів і акторів. Скіапареллі уклала тривалі контракти з MGM і Paramount, створюючи вбрання для Кетрін Хепберн, Мей Уест, Марлен Дітріх і Мішель Морган.

У 1939 році Ельза Скіапареллі представила легендарну колекцію "Зодіак" (фото: instagram.com/schiaparelli)

Її образи відрізнялися кричущими деталями і сюрреалістичними формами, але епатажній італійці ми зобов'язані і багатьом комфортним винаходам. Ельза ввела в моду застібку-блискавку, яку стала використовувати на вечірніх сукнях, роздільний купальник, а також газетний принт. Також дизайнер створила моду на Shocking Pink, "дозволивши" модницям носити рожевий без ризику вважатися позбавленими смаку.

З Другою світовою війною бренд пережив серйозну кризу. Ельза довгий час відмовлялася залишати Париж і намагалася триматися на плаву, створюючи "військові" колекції: в них увійшли функціональні речі нейтральних тонів, які допомогли при потребі ховатися і бути "хамелеонами". Тим не менш, робота не йшла, так як більшість членів її команди виїхали з міста. Незабаром і сама Скіапареллі вирушила в Америку.

Schiaparelli & Prada (фото: Getty Images)

Повернувшись в 1945-му в Париж, вона спробувала відновити бренд. Але це вимагало величезних грошових вкладень, яких у Ельзи не було. До того ж суспільство вже захопили нові віяння – Париж сходив з розуму від діоровського new look. Якийсь час Ельза створювала речі для відданих клієнтів, але в 1954-му змушена була закрити бутік.

Кінець життя дизайнер провела в Тунісі, куди вирушила виховувати онучок. Померла Скіапареллі в 1973 році, в свій останній шлях відправившись в піжамі кольору Shocking Pink, як і заповіла.

Белла Хадід на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/schiaparelli)

Тим не менш, модному будинку судилося відродитися. У 2006 році власник Tod's Group Дієго Делла Валле викупив у спадкоємців Ельзи Скіапареллі права на бренд і відкрив бутік. Керувати перезапуском бренду був призначений Крістіан Лакруа – в 2013-му році він створив першу колекцію.

Над наступною працював Марко Дзаніні, а в 2015-му його змінив Бертран Гійон, який затримався на посаді креативного директора надовго. Завдяки йому в 2017-му році будинок Schiaparelli став постійним членом Синдикату високої моди в Парижі. У 2019-му на посаду Гійона прийшов колишній арт-директор Thom Browne Деніел Розберрі.

Модні інфлюенсери і знаменитості обожнюють бренд (фото: instagram.com/schiaparelli)

Сьогодні бренд прагне адаптувати унікальну сюрреалістичну спадщину Ельзи Скіапареллі до сучасності. І знаменитості із задоволенням підтримують цю тенденцію. Від Хелен Міррен в "шокуюче рожевій" сукні на "Оскарі" в 2019-му до Леді Гаги на інавгурації Джо Байдена в кастомізованій кутюрній сукні Schiaparelli і Белли Хадід в сукні з золотими бронхами на Каннському кінофестивалі. Кожен вихід у вбранні бренду стає сенсацією.

Schiaparelli на Тижні моди в Парижі (фото: instagram.com/schiaparelli)

Майстри будинку вміло вплітають речі Schiaparelli в сучасну культуру, і зірки просто одержимі ними. У числі фанатів ексцентричного вбрання зірка серіалу "Ейфорія" Хантер Шафер, Емма Корін, яка втілила принцесу Діану в "Короні", Кім Кардашьян, Каньє Уест, його екс – Джулія Фокс, Зендая, Белла Хадід і багато інших.

Недавній показ на Тижні моди в Парижі тільки затвердив Schiaparelli в лідерських позиціях. Тож незабаром варто чекати на нові появи знаменитостей в образах бренду на численних світських подіях.