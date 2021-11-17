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Одна іншої гарніша: 55-річна Сінді Кроуфорд і її 20-річна дочка вийшли в світ разом

Автор: RBC.UA

Церемонія вручення премій InStyle Awards зібрала масу зірок в бездоганних аутфітах. Тут блищали Кейт Хадсон, Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Олександра Даддаріо, Енді Макдауелл, Міранда Керр і багато інших.

Але поява на світській події легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд в компанії юної дочки Кайї Гербер викликала справжній фурор.

20-річна Кайя Гербер, яка пішла по стопах матері, вже досягла великих висот у кар'єрі. Дівчина успадкувала красу матері, хоча її не можна назвати точною копією ікони 90-х. Сама 55-річна Сінді Кроуфорд і сьогодні виглядає розкішно - вона досі знімається в рекламних кампаніях і намагається не пропускати модні заходи.

Сінді Кроуфорд на InStyle Awards (фото: instagram.com/cindycrawford)

Для InStyle Awards знаменитостям підібрали образи в одному стилі. Сінді була в облягаючому фігуру платті з блискучими розводами і невеликим шлейфом від Missoni. А її дочка - в білій сукні, розшитій камінням, з бахромою від Alexander McQueen. Поява моделей в мережі викликала бурхливу реакцію - їх красу називають сенсаційною, а стиль неповторним. Милуємося зірковими красунями!

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