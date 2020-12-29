Оля Полякова похвалилася на фото молодою мамою

Оля Полякова показала на фото маму. Артистка похвалилася новою зачіскою близької людини.

Фото мами Світлани Іванівни Полякової - співачка розмістила у своєму блозі Instagram-stories.

"Мамочко! З новою стрижкою", - підписала фото артистка.

Мама Олі Полякової педіатр за фахом, їй 62 роки. І виглядає вона при цьому чудово.

Мама Олі Полякової Світлана (instagram.com/stories/polyakovamusic)

Зазначимо, що Оля часто зізнається в любові мамі і каже, що бере з неї приклад. Так в 2018-му співачка організувала фотосесію і привітала рідну людину з днем матері ніжним фото.

Моя прекрасна фея! Ти моє все: мама, подруга, порадник, критик, і підтримка! "Мама, навчи мене, щоб любили, як я тебе, донечки мене", - підписала тоді знімок Полякова.

Оля Полякова з мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А ще в 2016 році Світлана Іванівна була володаркою довгого білявого волосся.

Мама Олі Полякової Світлана (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми писали, що Оля Полякова з'явилася в дуже відвертому вигляді і запропонувала шанувальникам відповісти на запитання, що змінилося в її зовнішності і чи причетна до цього пластична хірургія.