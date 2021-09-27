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Осінь у парламенті: нові луки лідера партії "Голос" Кіри Рудик

Автор: Наталія Гурковська

Кіра Рудик, голова партії "Голос", полюбляє світлі лаконічні вбрання. Цієї осені вона неодноразово з'являлась на публіці та у Верховній раді у білому, бежевому, кремовому та сірому кольорах.

Детальніше - в огляді Lite.

На засідання парламенту вона обирає туфлі на шпильці, спідниці та структуровані жакети.

Кіра Рудик - народна депутатка України ІХ скликання, голова партії "Голос". В минулому - успішна власниця ІТ-бізнесу, який у 2018 році продала компанії Amazon за 1 мільярд доларів.

Як повідомлялось, раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко показала нову зачіску.

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Кіра Рудик