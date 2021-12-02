Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив
Новорічний корпоратив. Час блищати і отримувати компліменти від колег!Виблискувати можуть як сукні, так і строгі костюми, повна свобода! В тренді - як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших - екстравагантне пір'я.
Саме так, блискучий дрес-код - хіт сезону прийдешніх корпоративів, розповів у своєму Instagram дизайнер Андре Тан.
Щоб безтіти ще яскравіше, Андре радить робити ставку на сережки "люстри у вуха" і об'ємні браслети.
"Браслети в образі - справжні гарячі пиріжки! До речі, можна поекспериментувати і спробувати їх навіть на плечах. А щоб помітили, що весь хліб свіжий, використовуйте тренд "кільця на кожному пальці", - написав Тан.
Модельєр також розповів, яких найчастіших помилок в нарядах на корпоратив варто уникати - так роблять майже всі.
Як не потрібно вбиратися на корпоратив: поганий тон
- Рекомендую утриматися від суконь, що оголюють фігуру, де видно більше 50 % тіла. Вашим колегам не обов'язково знати всі родимки на вашому тілі! Дотримуйтесь дрес-коду компанії.
- Інша крайність - прийти в робочому повсякденному одязі. В першу чергу, зробіть свято собі! Ви гідні цього дня, компанія нагороджує ваші заслуги корпоративом, нагородить і ви себе святковим образом!
- Також не раджу використовувати хутра у нарядах на корпоратив, не забуваємо, ми всі близькі до екофрендлі.
- Також часта помилка - створити образ на корпоратив, доповнивши свій стандартний офісний лук ажурними колготками. Не робіть так! Це поганий тон.
Як вбратися на Новий рік Тигра
- Увага - на деталі.
- Блиск, блиск і ще раз блиск!
- Використовуйте пір'я!
Як вбратися на корпоратив - 2022 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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