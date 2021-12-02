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Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 18:01
Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Новорічний корпоратив. Час блищати і отримувати компліменти від колег!Виблискувати можуть як сукні, так і строгі костюми, повна свобода! В тренді - як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших - екстравагантне пір'я.

Саме так, блискучий дрес-код - хіт сезону прийдешніх корпоративів, розповів у своєму Instagram дизайнер Андре Тан.

Щоб безтіти ще яскравіше, Андре радить робити ставку на сережки "люстри у вуха" і об'ємні браслети.

"Браслети в образі - справжні гарячі пиріжки! До речі, можна поекспериментувати і спробувати їх навіть на плечах. А щоб помітили, що весь хліб свіжий, використовуйте тренд "кільця на кожному пальці", - написав Тан.

Модельєр також розповів, яких найчастіших помилок в нарядах на корпоратив варто уникати - так роблять майже всі.

Як не потрібно вбиратися на корпоратив: поганий тон

  • Рекомендую утриматися від суконь, що оголюють фігуру, де видно більше 50 % тіла. Вашим колегам не обов'язково знати всі родимки на вашому тілі! Дотримуйтесь дрес-коду компанії.
  • Інша крайність - прийти в робочому повсякденному одязі. В першу чергу, зробіть свято собі! Ви гідні цього дня, компанія нагороджує ваші заслуги корпоративом, нагородить і ви себе святковим образом!
  • Також не раджу використовувати хутра у нарядах на корпоратив, не забуваємо, ми всі близькі до екофрендлі.
  • Також часта помилка - створити образ на корпоратив, доповнивши свій стандартний офісний лук ажурними колготками. Не робіть так! Це поганий тон.

Як вбратися на Новий рік Тигра

  • Увага - на деталі.

Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив

  • Блиск, блиск і ще раз блиск!

Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив

  • Використовуйте пір'я!

Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив

Як вбратися на корпоратив - 2022 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст розповіла, як дати друге життя старвй шубі із шафи, справжній тренд.

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