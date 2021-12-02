Ці помилки роблять майже всі: Андре Тан розповів, як не варто вбиратися на новорічний корпоратив

Новорічний корпоратив. Час блищати і отримувати компліменти від колег!Виблискувати можуть як сукні, так і строгі костюми, повна свобода! В тренді - як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших - екстравагантне пір'я.

Саме так, блискучий дрес-код - хіт сезону прийдешніх корпоративів, розповів у своєму Instagram дизайнер Андре Тан.

Щоб безтіти ще яскравіше, Андре радить робити ставку на сережки "люстри у вуха" і об'ємні браслети.

"Браслети в образі - справжні гарячі пиріжки! До речі, можна поекспериментувати і спробувати їх навіть на плечах. А щоб помітили, що весь хліб свіжий, використовуйте тренд "кільця на кожному пальці", - написав Тан.

Модельєр також розповів, яких найчастіших помилок в нарядах на корпоратив варто уникати - так роблять майже всі.