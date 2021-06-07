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Осина талія і нескінченні ноги: Кендалл Дженнер показала ідеальну фігуру в стильному вбранні

Автор: Lite

Кендалл Дженнер - володарка витонченої модельної фігури, яка звикла вражати своїми бездоганними параметрами. Але незважаючи на те що у популярної інстадиви і бізнесвумен однозначно хороші гени, свою роль відіграє і вміння одягнутися.

Так, Кендалл знає масу прийомів, які підкреслюють візуально тонку талію, пишні груди або ж її нескінченні ноги. Новий пост у блозі 25-річної зірки - відмінне тому підтвердження.

Кендалл показала комфортний образ, який склала для зустрічі. Вона одягла прості чорні штани-скінні, в які заправила светр-оверсайз у велику кольорову клітку. Таким чином, об'ємний верх відмінно підкреслив довгі стрункі ноги знаменитості.

Кендалл Дженнер обожнює оверсайз (фото: instagram.com/kendalljenner)

З аксесуарів одна з молодших сестер знаменитого сімейства підібрала ремінь, який акцентував на тонкій талії. А також трендове перлинне кольє з бісером. А на ноги взула свої улюблені чоботи-козаки. Виглядала Кендалл неймовірно стильно і привабливо! Беремо образ до уваги!

Раніше Кендалл показала, як їй вдається залишатися у такій прекрасній формі.

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