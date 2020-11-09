Відмінна пара в жахливих нарядах: Вікторія та Девід Бекхем збентежили шанувальників зовнішнім виглядом

Зірки не догодили шанувальникам

Вікторія і Девід Бекхем - дві визнані ікони стилю. Як дизайнер, так і екс-футболіст звикли зачаровувати фанатів своїми продуманими до дрібниць образами. Тим більше здивувало шанувальників останнэ фото пари, на якиму вони постали у незвичайних образах.



Скандальні образи зірок (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія і Девід у компанії дітей вирушили на церемонію на честь Дня пам'яті полеглих, це свято у Великобританії відзначається у другу неділю листопада. На подію Вікторія одягла двоколірні джинси з максимально довгими штанинами, а також помаранчевий светр з високим горлом і довгими рукавами.

Девід вибрав для виходу коричневі брюки, сірий піджак, білу сорочку, які доповнив досить незвичайним взуттям. Коричневі чоботи з перебільшено широкими халявами виглядали досить дивно і недоречно. Принаймні, так це побачили користувачі мережі. Обоє не забули про символ свята - червоний мак, який прикололи на грудях. Сьогодні ми з гордістю носимо наші маки!, - написала Вікторія.



Вікторія і Девід не догодили фанам (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але фанати замість компліментів засипали пару розчарованими коментарями. "Ми можемо поговорити про ці черевики?", "Чому все оверсайз? Довгі джинси. Великі чоботи. Довгі рукави. Занадто великий комір", "Двоє прекрасних людей в жахливих вбраннях. Серйозно. Ні", "Він що вліз у взуття в останню хвилину?", - не можуть зупинитися фанати. Багато з них порівняли чоботи екс-футболіста з чобітьми Гуллівера і Гастона.

Примітно, що сама пара відреагувала на хейт вельми добродушно. Вікторія запостила у себе мем, який пізніше опублікував в своїх сторіз і Девід.

Вікторія відреагувала з гумором (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше ми писали, що пара влаштувала веселий сімейний пікнік і поділилася улюбленим рецептом.