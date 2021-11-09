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Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережа

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Вівторок 09 листопада 2021 09:55
Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережа Наймодніші аксесуари осені (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Ольга Турчанікова

Знаменитості, it-girls і блогери першими транслюють тренди, які потім входять в wish-лист всіх дівчат планети. Цієї осені в streetstyle-образах Белли Хадід, Дуа Ліпи, Хейлі Бібер та інших зірок вже визначилися явні фаворити.

Пропонуємо придивитися до аксесуарів, які вже підкорили серця популярних модниць.

Здавалося б, сьогодні в моді сонцезахисні окуляри будь-якої форми: від авіаторів до моделей в пів-обличчя в дусі Вікторії Бекхем. Але все ж на окуляри овальної форми з великими стеклами вже ведеться справжнє полювання. Схожі демонструють Кайя Гербер, Ельза Хоск і Хейлі Бібер.

Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаОвальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаОвальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаЗірки обожнюють овальні окуляри (фото: instagram.com/haileybieber; instagram.com/celine; instagram.com/hoskelsa)

Хустка - багатофункціональний аксесуар. Якщо вам не подобається носити його на голові, як пропонує Белла Хадід, він може перекочувати на шию або на сумку в якості стильного доповнення.

Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережа

Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаХустка, як і раніше, в моді (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/irinashayk)

Крихітні сумочки з легкої руки майстрів Jacquemus витіснили великі моделі. Що ж, образи, не обтяжені сумками, в які "поміщається все", точно більш стали жіночними.

Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаОвальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережа

Крихітні сумочки є у всіх брендів (фото: instagram.com/kendalljenner; instagram.com/kyliejenner)

Кольорові ремені навряд чи зможуть конкурувати з класичними відтінками, але хоча б один придбати варто. Подивіться, як вигідно вони розбавляють образи Ельзи Хост і Белли Хадід. Або спробуйте включити в свій повсякденний образ ультрамодний ремінь в ретро-стилі на прикладі Майлі Сайрус.

Овальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаОвальні окуляри, яскравий ремінь і хустка: ультрамодні аксесуари цієї осені, по яким божеволіє мережаЕльза Хоск, Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus; instagram.com/haileybieber)

Також читайте, як носити сукню-пальто в дусі 40 - х на прикладі Кейт Міддлтон.

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