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Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сеть

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 09:55
Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сеть Самые модные аксессуары осени (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Ольга Турчаникова

Знаменитости, it-girls и блогеры первыми транслируют тренды, которые затем входят в wish-лист всех девушек планеты. Этой осенью в streetstyle-образах Беллы Хадид, Дуа Липы, Хейли Бибер и других звезд уже определились явные фавориты.

Предлагаем присмотреться к аксессуарам, которые уже покорили сердца популярных модниц.

Казалось бы, сегодня в моде солнцезащитные очки любой формы: от авиаторов до моделей в пол-лица в духе Виктории Бекхэм. Но все же на очки овальной формы с крупными стеклами уже ведется настоящая охота. Похожие демонстрируют Кайя Гербер, Эльза Хоск и Хейли Бибер.

Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьОвальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьОвальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьЗвезды обожают овальные очки (фото: instagram.com/haileybieber; instagram.com/celine; instagram.com/hoskelsa)

Платок - многофункциональный аксессуар. Если вам не нравится носить его на голове, как предлагает Белла Хадид, он может перекочевать на шею в качестве шарфика или на сумку в качестве стильного дополнения.

Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сеть

Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьПлаток по-прежнему в моде (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/irinashayk)

Крошечные сумочки с легкой руки мастеров Jacquemus вытеснили объемные модели. Что ж, образы, не утяжеленные сумками, в которые "помещается все", точно более стали женственными.

Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьОвальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сеть

Крошечные сумочки есть у всех брендов (фото: instagram.com/kendalljenner; instagram.com/kyliejenner)

Цветные ремни вряд ли смогут конкурировать с классическими оттенками, но хотя бы один приобрести стоит. Посмотрите, как выгодно они разбавляют образы Эльзы Хост и Беллы Хадид. Или попробуйте включить в свой повседневный образ ультрамодный ремень в ретро-стиле на примере Майли Сайрус.

Овальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьОвальные очки, яркий ремень и платок: ультрамодные аксессуары этой осени, по котором сходит с ума сетьЭльза Хоск, Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus; instagram.com/haileybieber)

Также читайте, как носить платье-пальто в духе 40-х на примере Кейт Миддлтон.

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