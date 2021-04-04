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Палітра сезону: наймодніші кольори весни і літа 2021

Автор: Lite

На думку фахівців, через пандемію у людей з'явилася потреба в особливих кольорах – непомітних і природних. Однак, як і у світі природи, не обійдеться без сплесків кольору, тому в модній палітрі присутні не лише нейтральні, але і яскраві відтінки.

Стиліст Олена Круц назвала наймодніші кольори сезону весна-літо 2021 на своїй сторінці в Instagram.

Зверніть увагу на ключові відтінки весни, які точно зроблять ваш гардероб більш стильним і актуальним.

Жовтий, що висвітлює – життєрадісний, яскравий і оптимістичний колір, наповнений сонячною енергією.



Бездоганний сірий – надійний і стійкий. Створює асоціації зі спокоєм, строгістю і стабільністю.



Аметистова орхідея – унікальний відтінок екзотичної квітки, наповнений енергією і ексцентричністю.



Колір м'яти – яскравий і енергійний, освіжаючий і підбадьорливий. Наче м'ята, освіжає і відновлює сили.



Помаранчевий відтінок календули – колір радості, теплоти і щастя. Цей золотисто-оранжевий колір заряджає життєвими силами та енергією, піднімає настрій.



Небесно-блакитний - колір ніжності, легкості і спокою. Асоціації з безкраїм небом і частотою.



Відтінок макіато - натуральний карамельний відтінок, просочений теплом. Допомагає знайти стабільність і рівновагу.


Ілюстративне фото (instagram.com/insta_borzhemsky)

Раніше ми зробили стильну і забавну добірку домашніх карантинних луків, які не тільки освіжать гардероб, але і піднімуть настрій оточуючим.

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Новини України модастилист
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