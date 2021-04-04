Палітра сезону: наймодніші кольори весни і літа 2021

На думку фахівців, через пандемію у людей з'явилася потреба в особливих кольорах – непомітних і природних. Однак, як і у світі природи, не обійдеться без сплесків кольору, тому в модній палітрі присутні не лише нейтральні, але і яскраві відтінки.
Стиліст Олена Круц назвала наймодніші кольори сезону весна-літо 2021 на своїй сторінці в Instagram.
Зверніть увагу на ключові відтінки весни, які точно зроблять ваш гардероб більш стильним і актуальним.
Жовтий, що висвітлює – життєрадісний, яскравий і оптимістичний колір, наповнений сонячною енергією.
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Бездоганний сірий – надійний і стійкий. Створює асоціації зі спокоєм, строгістю і стабільністю.
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Аметистова орхідея – унікальний відтінок екзотичної квітки, наповнений енергією і ексцентричністю.
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Колір м'яти – яскравий і енергійний, освіжаючий і підбадьорливий. Наче м'ята, освіжає і відновлює сили.
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Помаранчевий відтінок календули – колір радості, теплоти і щастя. Цей золотисто-оранжевий колір заряджає життєвими силами та енергією, піднімає настрій.
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Небесно-блакитний - колір ніжності, легкості і спокою. Асоціації з безкраїм небом і частотою.
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Відтінок макіато - натуральний карамельний відтінок, просочений теплом. Допомагає знайти стабільність і рівновагу.
Ілюстративне фото (instagram.com/insta_borzhemsky)
Раніше ми зробили стильну і забавну добірку домашніх карантинних луків, які не тільки освіжать гардероб, але і піднімуть настрій оточуючим.