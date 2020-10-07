Пальто в клітку і кашеміровий светр: Кейт Миддлтон демонструє, як носити трендові речі цієї осені

Кейт Міддлтон продовжує здійснювати візити і радувати шанувальників стильними образами. Днями вона вирушила на офіційну зустріч в Університет Дербі. Герцогиня поспілкувалася зі студентами про вплив пандемії на навчання, а також про заходи, які були вжиті для підтримки емоційного стану учнів. Тема була вибрана невипадково – 10-го жовтня відзначається День психічного здоров'я. Сама вона була у відмінному настрої і просто заряджала позитивом оточуючих. А до того ж дружина принца Уільяма підібрала образ, від якого шанувальники визнаної ікони стилю не могли відвести очей.

Кейт вибрала найбільш модні речі осені 2020 (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон одягла класичні чорні штани з тонким ременем, а також тонкий світло-блакитний кашеміровий светр від Massimo Dutti. Зверху улюблениця публіки накинула пальто в клітку, також від Massimo Dutti. Нагадаємо, що це один з найбільш актуальних варіантів верхнього одягу цієї осені, який рекомендують придбати стилісти. Продуманий до дрібниць аутфіт герцогині завершили вишукані човники Gianvito Ross, а також золоті ланцюжки з підвісками. Зачіску вона обрала об'ємну, зі злегка підкрученими пасмами. В макіяжі виділу тонкою розтушуваною стрілкою очі, залишивши губи нейтральними.

Новий образ Кейт підкорив мережу (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вбрання Кейт Міддлтон оцінили як послідовувачі офіційного аккаунта герцогів Кембріджських, так і фешн-експерти. Цей вихід по праву вважається одним з найбільш стильних за останній час. Так що лук дружини принца Уільяма можна сміливо брати на озброєння при складанні образу.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон з'явилася на онлайн-зустрічі в сукні свого улюбленого яскраво-жовтого відтінку.