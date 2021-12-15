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Пенелопа Крус в неперевершеному червоному платті показала, як бути в центрі уваги

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Нью-Йорк, Середа 15 грудня 2021 10:13
Пенелопа Крус в неперевершеному червоному платті показала, як бути в центрі уваги Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

У нью-йоркському музеї сучасного мистецтва відбувся щорічний гала-вечір на честь видатних діячів кіноіндустрії: раніше це були Джордж Клуні, Мартін Скорсезе і Лора Дерн. Цього року численні гості зібралися відзначити заслуги Пенелопи Крус.

Подія традиційно проходить за підтримки будинку Chanel. А тому муза Карла Лагерфельда і обличчя французького модного будинку була одягнена в Chanel з голови до ніг.

47-річна зірка з'явилася на вечорі в червоній сукні з глибоким декольте, прикрашеною посередині бантом і розшитою камінням вставкою, і пишною спідницею з асиметричним подолом.

Розкіш сукні врівноважували просте взуття - чорні босоніжки на стійкому каблуці, а також лаконічна укладка. А завершували по-королівськи шикарний образ сережки з діамантами і нейтральний макіяж.

Підтримати Пенелопу прийшли численні друзі: Рікі Мартін, Енн Хетеуей, Діана Крюгер та інші. А ось Хав'єру Бардему довелося бути відсутнім на такій важливій події - він зараз зайнятий в промо-турі свого нового фільму "Бути Рікардо".

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