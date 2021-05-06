Підійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого віку

Чи зможете з ходу назвати предмети гардероба, які підійдуть і 20-річним і леді 50+? Якщо ні, то стиліст Ольга Чистова із задоволенням підкаже.

У списку одягу для будь-якого віку немає ніякої "екзотики", тільки всім відомі і популярні речі, зазначила експерт у своєму Instagram .

Вони будуть доречні як в молодому, так і в елегантному віці.

Топ-5 речей для будь-якого віку:

Футболка

Джинси

Кеди

Кросівки

Рюкзак

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У чому ж універсальність цих речей? В ефекті, який вони надають на представниць різного віку: молодим дівчатам вони додають динамічності, а для дам постарше є молодильними.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можете помітити, що жінки в футболках, джинсах, кедах і з рюкзаком виглядають сучасно і актуально, при цьому зберігаючи свій шарм. Але це за умови, що дотримані 2 важливих нюанси.



1. Вміле поєднання речей в образі. Якщо з'єднати все разом, то отримаємо стовідсотковий спортивний образ. Набагато більш цікавим буде рішення міксувати стилі і підтримувати динамічний посил деталями.

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2. Важливо вибирати речі у відповідному саме вам фасоні, крої і кольорі, при цьому звертаючи увагу на деталі. Тобто не слід думати, що якщо футболка універсальна, то можна схопити будь-яку. Вона повинна бути про вас. Потрібно діяти з розумом, зважуючи всі нюанси, прораховуючи, як річ буде працювати і який посил нести в образі.