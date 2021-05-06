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Підійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого віку

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 14:33
Підійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого віку Ілюстративне фото (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Чи зможете з ходу назвати предмети гардероба, які підійдуть і 20-річним і леді 50+? Якщо ні, то стиліст Ольга Чистова із задоволенням підкаже.

У списку одягу для будь-якого віку немає ніякої "екзотики", тільки всім відомі і популярні речі, зазначила експерт у своєму Instagram.

Вони будуть доречні як в молодому, так і в елегантному віці.

Топ-5 речей для будь-якого віку:

  • Футболка
  • Джинси
  • Кеди
  • Кросівки
  • Рюкзак


У чому ж універсальність цих речей? В ефекті, який вони надають на представниць різного віку: молодим дівчатам вони додають динамічності, а для дам постарше є молодильними.

Підійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого вікуПідійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого вікуПідійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого вікуПідійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого вікуПідійдуть всім: топ-5 речей для будь-якого віку

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можете помітити, що жінки в футболках, джинсах, кедах і з рюкзаком виглядають сучасно і актуально, при цьому зберігаючи свій шарм. Але це за умови, що дотримані 2 важливих нюанси.

1. Вміле поєднання речей в образі. Якщо з'єднати все разом, то отримаємо стовідсотковий спортивний образ. Набагато більш цікавим буде рішення міксувати стилі і підтримувати динамічний посил деталями.

2. Важливо вибирати речі у відповідному саме вам фасоні, крої і кольорі, при цьому звертаючи увагу на деталі. Тобто не слід думати, що якщо футболка універсальна, то можна схопити будь-яку. Вона повинна бути про вас. Потрібно діяти з розумом, зважуючи всі нюанси, прораховуючи, як річ буде працювати і який посил нести в образі.

Раніше ми писали, що стиліст назвала топ-5 моделей капелюхів на будь-який випадок - обирайте свій.

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