Подойдут всем: топ-5 вещей для любого возраста
Сможете с ходу назвать предметы гардероба, которые подойдут и 20-летним и леди 50+? Если нет, то стилист Ольга Чистова с удовольствием подскажет.
В списке одежды для любого возраста нет никакой “экзотики”, только всем известные и популярные вещи, отметила эксперт в своем Instagram.
Они будут уместны как в молодом, так и в элегантном возрасте.
Топ-5 вещей для любого возраста:
- Футболка
- Джинсы
- Кеды
- Кроссовки
- Рюкзак
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В чем же универсальность этих вещей? В эффекте, который они оказывают на представительниц разного возраста: молодым девчонкам они добавляют динамичности, а для дам постарше являются молодильными.
Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)
Можете заметить, что женщины в футболках, джинсах, кедах и с рюкзаком выглядят современно и актуально, при этом сохраняя свой шарм. Но это при условии, что соблюдены 2 важных нюанса.
1. Умелое сочетание вещей в образе. Если соединить всё разом, то получим стопроцентный спортивный образ. Гораздо более интересным будет решение миксовать стили и поддерживать динамичный посыл деталями.
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2. Важно выбирать вещи в подходящем именно вам фасоне, крое и цвете, при этом обращая внимание на детали. То есть не следует думать, что если футболка универсальна, то можно схватить любую. Она должна быть про вас. Нужно действовать с умом, взвешивая все нюансы, просчитывая, как вещь будет работать и какой посыл нести в образе.
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