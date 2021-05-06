ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подойдут всем: топ-5 вещей для любого возраста

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 14:33
Подойдут всем: топ-5 вещей для любого возраста Иллюстративное фото (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Сможете с ходу назвать предметы гардероба, которые подойдут и 20-летним и леди 50+? Если нет, то стилист Ольга Чистова с удовольствием подскажет.

В списке одежды для любого возраста нет никакой “экзотики”, только всем известные и популярные вещи, отметила эксперт в своем Instagram.

Они будут уместны как в молодом, так и в элегантном возрасте.

Топ-5 вещей для любого возраста:

  • Футболка
  • Джинсы
  • Кеды
  • Кроссовки
  • Рюкзак


В чем же универсальность этих вещей? В эффекте, который они оказывают на представительниц разного возраста: молодым девчонкам они добавляют динамичности, а для дам постарше являются молодильными.

Подойдут всем: топ-5 вещей для любого возрастаПодойдут всем: топ-5 вещей для любого возрастаПодойдут всем: топ-5 вещей для любого возрастаПодойдут всем: топ-5 вещей для любого возрастаПодойдут всем: топ-5 вещей для любого возраста

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можете заметить, что женщины в футболках, джинсах, кедах и с рюкзаком выглядят современно и актуально, при этом сохраняя свой шарм. Но это при условии, что соблюдены 2 важных нюанса.

1. Умелое сочетание вещей в образе. Если соединить всё разом, то получим стопроцентный спортивный образ. Гораздо более интересным будет решение миксовать стили и поддерживать динамичный посыл деталями.

2. Важно выбирать вещи в подходящем именно вам фасоне, крое и цвете, при этом обращая внимание на детали. То есть не следует думать, что если футболка универсальна, то можно схватить любую. Она должна быть про вас. Нужно действовать с умом, взвешивая все нюансы, просчитывая, как вещь будет работать и какой посыл нести в образе.

Ранее мы писали, что стилист назвала топ-5 моделей шляп на любой случай - выбирайте свою.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Похолодание с грозами и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде в Украине
Похолодание с грозами и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде в Украине