Подойдут всем: топ-5 вещей для любого возраста

Сможете с ходу назвать предметы гардероба, которые подойдут и 20-летним и леди 50+? Если нет, то стилист Ольга Чистова с удовольствием подскажет.

В списке одежды для любого возраста нет никакой “экзотики”, только всем известные и популярные вещи, отметила эксперт в своем Instagram .

Они будут уместны как в молодом, так и в элегантном возрасте.

Топ-5 вещей для любого возраста:

Футболка

Джинсы

Кеды

Кроссовки

Рюкзак

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В чем же универсальность этих вещей? В эффекте, который они оказывают на представительниц разного возраста: молодым девчонкам они добавляют динамичности, а для дам постарше являются молодильными.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можете заметить, что женщины в футболках, джинсах, кедах и с рюкзаком выглядят современно и актуально, при этом сохраняя свой шарм. Но это при условии, что соблюдены 2 важных нюанса.



1. Умелое сочетание вещей в образе. Если соединить всё разом, то получим стопроцентный спортивный образ. Гораздо более интересным будет решение миксовать стили и поддерживать динамичный посыл деталями.

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2. Важно выбирать вещи в подходящем именно вам фасоне, крое и цвете, при этом обращая внимание на детали. То есть не следует думать, что если футболка универсальна, то можно схватить любую. Она должна быть про вас. Нужно действовать с умом, взвешивая все нюансы, просчитывая, как вещь будет работать и какой посыл нести в образе.