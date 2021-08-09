Пора на смітник: Андре Тан назвав 5 ознак, що річ вже застаріла

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як зрозуміти, що річ вже застаріла і їй пора на смітник.

Силует і фасон

Коли речі сидять на вас в обтяжку, це не прикрашає. Важливо, щоб між тілом і одягом був простір хоча б в 1-2 см, це додасть образу легкості. Як мінімум поєднуйте прилеглий силует з оверсайзом.

Крій

Мода циклічна і повертається як в одязі, так і у взутті. Але це не означає, що пора робити забіг на бабусину антресоль. У сучасних речей в вінтажному стилі крій зовсім інший.

Тканина

Занадто тонка тканина - будь-то бавовна або трикотаж - здатна зіпсувати будь-яку фігуру, підкреслити нерівності шкіри і нижню білизну. Віддавайте перевагу якості, а не кількості речей.

Зайвий декор

Стрази, паєтки, аплікації, намистини та інший декор відразу видають рік, в якому ви купили річ. Зазвичай такі предмети актуальні тільки один сезон. Моя порада: чим менше декору, тим більше сезонів ви будете носити річ.

Довжина виробу і посадка

Звертайте увагу на довжину у всьому: рукава, штани, верхній одяг. Наприклад, рукав в три чверті - ознака застарілої речі. Краще буде його обрізати або закочувати до довжини вище ліктя. Пальто до колін також видає несучасність крою - більш актуальними стануть варіанти довжини міді або максі.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

"Моя головна рекомендація - тренувати надивленість, звертати увагу на деталі і розвивати смак", - підсумував Тан.