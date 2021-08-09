Пора на смітник: Андре Тан назвав 5 ознак, що річ вже застаріла
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як зрозуміти, що річ вже застаріла і їй пора на смітник.
У своєму Instagram модельєр назвав п'ять головних ознак неактуальності речі і порадив тренувати надивленість.
Силует і фасон
Коли речі сидять на вас в обтяжку, це не прикрашає. Важливо, щоб між тілом і одягом був простір хоча б в 1-2 см, це додасть образу легкості. Як мінімум поєднуйте прилеглий силует з оверсайзом.
Крій
Мода циклічна і повертається як в одязі, так і у взутті. Але це не означає, що пора робити забіг на бабусину антресоль. У сучасних речей в вінтажному стилі крій зовсім інший.
Тканина
Занадто тонка тканина - будь-то бавовна або трикотаж - здатна зіпсувати будь-яку фігуру, підкреслити нерівності шкіри і нижню білизну. Віддавайте перевагу якості, а не кількості речей.
Зайвий декор
Стрази, паєтки, аплікації, намистини та інший декор відразу видають рік, в якому ви купили річ. Зазвичай такі предмети актуальні тільки один сезон. Моя порада: чим менше декору, тим більше сезонів ви будете носити річ.
Довжина виробу і посадка
Звертайте увагу на довжину у всьому: рукава, штани, верхній одяг. Наприклад, рукав в три чверті - ознака застарілої речі. Краще буде його обрізати або закочувати до довжини вище ліктя. Пальто до колін також видає несучасність крою - більш актуальними стануть варіанти довжини міді або максі.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
"Моя головна рекомендація - тренувати надивленість, звертати увагу на деталі і розвивати смак", - підсумував Тан.
Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси, які прослужать не один рік.