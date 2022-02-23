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Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022

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Середа 23 лютого 2022 18:18
Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022 Камені, стрази і кристали на очі (фото: instagram.com/simonerocha_)
Автор: Ольга Турчанікова

Яким буде трендовий макіяж весни 2022? Судячи з модних показів – блискучим! Камінчики, стрази, кристали і паєтки, в хід йде все.

Так, ірландський дизайнер Симон Роша представила нову колекцію, навіяну казкою її дитинства, де зла мачуха перетворює чотирьох дочок на лебедів, розповів vogue.co.uk.

Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022

Дизайнер зізналася, що цю стару казку в її країні знає кожен – саме цією страшною історією надихнулася Симон для нової роботи.

Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022

Дизайнер зізналася, що їй подобається ідея носити косметику як модний аксесуар, так вона стає продовженням індивідуальності людини.

Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022

Весна – пора сяяти! (фото: instagram.com/simonerocha_)

Після показу чиста зволожена шкіра і великі кристали у вигляді основної прикраси стануть справжнім трендом весни 2022.

Раніше Кейт Міддлтон показала весняний образ від демократичних марок.

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