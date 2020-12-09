Практична і тепла: стиліст назвала одну річ, яка актуальна в гардеробі завжди

Український дизайнер Андре Тан нещодавно показав на конкретних прикладах, які светри варто носити цієї зими, а які краще залишити в магазині, бо вони вже давно не в тренді.

А ось стиліст Анна Пономаренко розповіла у своєму Instagram, яка річ точно буде актуальною завжди: варто обзавестися кожному.

"Чорний облягаючий светр, який англійською називається turtleneck, в наших краях отримав свою назву завдяки походженням - тонкий в'язаний виріб з горлом був частиною уніформи водолазів. Це не єдиний існуючий варіант назви: бадлон, бітловка і гольф, останній, з літературної точки зору, найбільш правильний", - написала Анна.

З'явився він на початку ХХ століття, але сенсаційно став відомим в 60-х. П'єр Карден в 1959 році представив колекцію готового одягу, де водолазки були ключовим елементом. Зараз у цій фразі для нас немає нічого незвичайного, але тоді це був скандал: кутюр'є створювали тільки кутюрні колекції.

Чорні водолазки дуже полюбилися представникам субкультури бітників. Вони стали символом протесту проти моди того часу і уявлень про те, як повинні були виглядати пристойні юнаки і дівчата. Після них в гольфи закохалися представники сфери мистецтв. Водолазки любив Ів Сен Лоран і його клієнтки, актриси і головні модниці 60-х, 70-х: Одрі Хепберн, Катрін Деньов, Грейс Келлі, Джейн Біркін, Жаклін Кеннеді...

"Ця річ є майже у кожному гардеробі, вона практична і тепла, може виглядати зовсім по-різному, що демонструють найбільш стильні дівчата планети", - додала Анна.

Анна Пономаренко показала, як знаменитості носять водолазку (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Нагадуємо, що навіть незважаючи на те, що зима - не найяскравіша пору року в наших широтах, а постійна загроза локдауну настрою не додає, якщо правильно одягнутися, то життя заграє яскравими фарбами! Нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно оживити образ в холодний сезон.