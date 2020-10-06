Як правильно підібрати ремінь: топ-6 правил від стиліста

Модний експерт поділилася хитрощами, як створити стильний образ з ременем

Буває, що зустрічаються з першого погляду непогані комплекти на жінках, але чогось не вистачає. Диявол криється в деталях, найчастіше саме ременя і не вистачає для стильного і яскравого образу.

Стиліст Анастасія Амстердам розповіла на своїй сторінці в Instagram, як же правильно підібрати ремінь до одягу.

Топ-6 правил від модного експерта:

1. Ремінь в колір брюк. Найочевидніший спосіб.

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2. Ремінь під колір взуття, або сумки, або браслета. Не обов'язково потрапляти точно в колір, може бути трохи різний відтінок.



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3. Ремінь як акцент. Наприклад, всі кольори комплекту ахромати, цілком можна додати кольоровий ремінь.



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4. Колір ременя збігається з одним з квітів принта. Наприклад, у вас різнобарвне плаття, придивіться, які там містяться кольори і підберіть ремінь.

5. Раджу викидати рідні текстильні ремені на виробах, які продаються в комплекті. Часто зустрічається на спідницях, брюках, сукнях. Викидайте відразу і міняйте на гарний шкіряний ремінь. Плюс 100 до стилю.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀⠀

6. Ремінь нині досить широкий, не менше 4 см, чим товща тканина, тим ширше ремінь.

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