ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Новость на русском → Понеділок 28 вересня 2020 13:46
Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, на що звернути увагу при купівлі білизни

Правильно підібрана якісна нижня білизна – запорука комфорту і впевненості в собі для будь-якої жінки. Багато замислюються про спеціальні конструкції бюстгальтерів, коли купують феєричну сукню з глибоким декольте або вирізом на спині.

Але стиліст Віка Барва радить вдумливо підбирати її і в повсякденному житті. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася корисними порадами і нюансами, які допоможуть вам правильно вибрати білизну і поєднувати її з одягом.

Найбазовішим варіантом нижньої білизни вважаю гладкі і безшовні варіанти бежевого та чорного кольору. Так, так не білий, а саме бежевий колір вашої шкіри. Саме такий варіант буде максимально непомітний під білими й прозорими варіантами верхів. По собі можу сказати, що 95 % часу ношу саме такий.

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Всі інші варіанти (мереживо, мудрі форми, поєднання різних фактур, деталювання у вигляді бантиків і т.д) носимо під одягом, який приховує їх за масивом або щільністю тканини.

Закликаю вас відмовитися від силіконових бретелей на користь бюстгальтерів зі знімними бретелями, спеціальної конструкції бандо або вибирати бретельки в колір топа, щоб створювалося відчуття подвійної бретельки на одязі.

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Варіанти без бретелей вибирайте з ущільнювачем з силікону на поясі бюстгальтера – він забезпечує додатковий захист від сповзання та надійну фіксацію його на тілі.

Для глибоких декольте вибирайте бюстгальтери з глибоким вирізом.

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Для одягу з глибоким вирізом на спині існують додаткові подовжувачі для спинки.

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Всілякі конструкції бюстгальтерів, які можуть повністю або частково приклеюватися, гарні тільки для невеликих грудей, так як не мають ефекту підтримки грудей. У моєму гардеробі прижилися тільки наклейки на соски, які можуть бути виконані повністю з силікону або мати бавовняний верхній шар.

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Також магазини пропонують аксесуари для бретелей, які допомагають сховати їх під одягом.

Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Нагадаємо, що раніше дизайнер Андре Тан навчив носити трендові відтінки осені 2020.

До речі, стиліст Ксенія Господінова дала поради, з чим комбінувати хіт осені - кардиган.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що зараз відбувається
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що зараз відбувається