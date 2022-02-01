Як додати об'єм тонкому волоссю: перукар Дуа Ліпи та Вікторії Бекхем поділився секретами

Волоссю катастрофічно не вистачає об'єму? Просто ви не так його укладаєте! Так, у деяких з нас вистачає природного обсягу, для інших же створення укладання мрії вимагає певних навичок.

Люк Хершесон, перукар таких зірок, як Дуа Ліпа і Вікторія Бекхем, поділився з vogue.fr своїми експертними секретами того, як зробити тонке волосся більш густими за допомогою декількох простих порад. Спойлер: іноді потрібно навчитися створювати ілюзію певної густоти.

Забудьте про шампунь і кондиціонер з написом "Для об'єму"

Ви можете подумати, що все об'ємне волосся починається з шампуню та кондиціонера для збільшення обсягу: це не так.

Люк Хершесон пояснює, що в тій справі важливо не переборщити - і менше означає більше.

"Застосування неправильного кондиціонера або використання занадто великої кількості кондиціонера може погіршити ваше волосся і зробити його ще більш тонкими", - говорить він. - Я настійно не рекомендую використовувати важкі маски і кондиціонери для волосся".

Стиліст Вікторії Бекхем поганого не порадить (фото: Getty Images)

Зачіска грає важливу роль

Секрет волосся, що виглядає максимально густими? Хороша стрижка, звичайно.

"Хороша стрижка - ось основа будь-якої форми укладання! Без неї всі продукти і гаджети, які ви можете використовувати, будуть марні".

Грайте з кольором

Перукар може допомогти вам досягти більшого обсягу, граючи з кольорами та відображеннями. Дійсно, балаяж або колорування можуть допомогти додати обсягу вашому волоссю.

"Як тільки ви починаєте додавати текстуру або контрастувати з кольором, ви отримуєте глибину, яка створює ілюзію густого волосся", - пояснює він.

Зачіска та укладання мають значення (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Подумайте про нарощування

"Проблеми з тонким волоссям, що рідшає біля скронь, особливо - з віком, нерідко вирішуються за допомогою пари-трійки нарощених в проблемних місцях пасом волосся", - говорить фахівець.

Розумно укладені, ці пасма абсолютно не помітні і не маю нічого спільного з надмірним і навіть позбавленим смаку нарощуванням, коли "всього та побільше".

"Цим прийомом користуються навіть зірки на червоних доріжках – але навряд чи ви навіть подумати могли, що це не справжнє волосся".

У кожного - свої секрети (фото: instagram.com/dualipa)

Середній проділ - не завжди кращий варіант

За частку секунди можна перейти від плаского волосся до обсягу XXL. Просто змініть проділ - і перекиньте волосся на іншу сторону.

"Пам'ятаєте проділ Кім Бейсінгер? - каже Люк Хершесон, - це те, що потрібно. А ось проділ посередині може зробити ваше волосся більш тонкими візуально".

Який спосіб підійде саме вам (фото: instagram.com/dualipa)