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Привіт з дитинства: Белла Хадід, Айріс Лоу і Хейлі Бібер показали наймодніший аксесуар зими 2021

Новость на русском → Вівторок 05 січня 2021 18:32
Привіт з дитинства: Белла Хадід, Айріс Лоу і Хейлі Бібер показали наймодніший аксесуар зими 2021 Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Ольга Турчанікова

Белла Хадід - одна з найуспішніших у світі моделей, яка давно заслужила статус ікони стилю. Дівчина блискавично переймає тренди, тут же вплітаючи їх у свої звичайні повсякденні образи. Так що завдяки її блогу легко можна відстежувати всі тенденції з подіумів. Одне з недавніх відкриттів Белли - знаковий аксесуар, що знайомий багатьом з нас з дитинства і який знову на піку популярності. Отже, пора приміряти дещо з далекого минулого!

Привіт з дитинства: Белла Хадід, Айріс Лоу і Хейлі Бібер показали наймодніший аксесуар зими 2021Привіт з дитинства: Белла Хадід, Айріс Лоу і Хейлі Бібер показали наймодніший аксесуар зими 2021

Белла обожнює носити відразу кілька кілець (фото: instagram.com/bellahadid)

Мова йде про "іграшкові" кільцях: пластикові прикраси з вкрапленнями намистин і блискіток підкорили інстапростір. Головне правило таких аксесуарів, судячи з блогу моделі - чим більше, тим краще. Белла просто засипала мережу фото, де головним акцентом образів стали подібні кільця. Дівчина також із задоволенням видала всім свій улюблений бренд - La Manso.

Привіт з дитинства: Белла Хадід, Айріс Лоу і Хейлі Бібер показали наймодніший аксесуар зими 2021

Кільця, які підкорили мережу (фото: instagram.com/la_manso)

Зрозуміло, Белла - не єдина, хто встиг оцінити, як чудово виглядають кільця La Manso. Серед інших зірок, які просто підкорені даним брендом - співачка Дуа Липа, світська левиця, арт-директор Adidas і просто ікона стилю Хейлі Бібер, юна володарка мережі і дочка Джуда Лоу - Айріс Лоу і багато хто інших зірок першої величини. Надихаємося!

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