Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних речей 2021 для українок

Новий рік - не завжди нові тенденції, але акценти в гардеробі точно варто змістити, впевнена дизайнерка та власниця бренду DARI CO Дар'я Авраменко. Спеціально для читачів Lite вона склала свій топ найбільш актуальних речей.

Дар'я Авраменко (фото: instagram.com/dari_co_)

Уважно вдивляючись в нові колекції дизайнерів, ми виділили для вас 5 актуальних речей 2021 року. І зауважимо, простота, універсальність і функціональність залишаються в тренді і не збираються здавати своїх позицій", - впевнена вона.

Базовий топ - полотно для творчості

У 2021 рік знову сміливо перекочував базовий топ, правда, тепер під базою дизайнери мають на увазі трохи призабуту "алкоголічку". Простий крій і універсальність дозволяють поєднувати її з чим завгодно, починаючи від ультрамодних штанів і закінчуючи улюбленими спідницями. До того ж це чудова основа під багатошарові образи. Такий топ цілком годиться стати полотном в умілих руках модниць і допоможе створювати незабутні образи на всі випадки жиння.

Ковток свіжого повітря в офісному стилі

Кроп-топ - ще один знайомий, люб'язно залишений нам предмет з минулого сезону. Здавалося б, що може бути незвичного у кроп-топі і піджаку, адже це вже перевірена "класика"? Але завдяки модним блогерам цей образ вдало інтегрується з стріт-стайл в офісну життя, роблячи його власників сильними і сміливими. Так-так, в цьому році ми будемо сміливо хизуватися в ньому по офісу, ігноруючи строгі правила.

В моді зухвалість і сміливість (фото: instagram.com/dari_co_)

Бретельки і зав'язки отримують нове життя

Дизайнери люблять час від часу повертатися до старих трендівм, модифікуючи їх під потреби нового дня. Те ж відбулося з бретелями і зав'язками. І якщо ми кілька сезонів спостерігали їх в шовкових сукнях і базових топах, то тепер вони заполонили модні покази і застосовуються скрізь, де тільки можливо.

Принт на футболках

Як не крути, але актуальні проблеми людства завжди знаходять своє відображення в мистецтві та одязі. Бурхливий і непростий 2020 рік повернув нам футболки з принтами і гаслами. Сама по собі футболка є хорошою базою для різних образів, і принт стане його окрасою - допоможе самовиразитися, заявити про свою життєву позицію або просто пожартувати.

Сітка 2021-го

І якщо попередні тренди виглядали досить універсально і функціонально, то наступний може стати справжнім викликом для модниць. Ще один гучний привіт з минулого - сітка. У новому році нам пропонують носити її поверх щільного однотонного одягу, роблячи акцентом всього образу. Поєднуючи сітку з сукнями, топами, брюками, комбінезонами, можна створювати образи з ноткою сексуальності. Звичайно ж, найсміливіші можуть одягати сітку і на білизну, і це буде дійсно незабутній образ.



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