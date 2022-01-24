Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Пріянка Чопра

Днями світ облетіла радісна новина – Пріянка Чопра і її чоловік Нік Джонас стали батьками. Пара оголосила про подію за допомогою соцмереж, розповівши, що їх дочка з'явилася на світ за допомогою послуг сурогатної матері.

При цьому пара підкреслює: Пріянка абсолютно здорова, і сама могла б народити при бажанні. Але щільний робочий графік актриси просто не дозволяє їй бути разом з чоловіком в дні овуляції.

Пріянка Чопра з чоловіком (фото: instagram.com/priyankachopra)

Кім Кардашьян

Каньє Уест і Кім Кардашьян довгий час були однією з найміцніших пар, які зійшлися на бажанні мати багатодітну сім'ю. Причому перших двох дітей – Норт і Сейнта – зірка реаліті народила самостійно. А молодших – Чикаго і Псалма – парі виносила сурогатна мати.

До такого рішення Кім прийшла, зіткнувшись зі складнощами під час перших вагітностей. Знаменитість ніколи не приховувала цей факт і жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

Кім Кардашян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ніколь Кідман

Актриса намагалася завагітніти ще в шлюбі з Томом Крузом, але в результаті невдалих спроб пара усиновила двох дітей: Ізабеллу Джейн і Коннора Ентоні. Спроби народити самостійно актриса не залишила і в другому шлюбі, з музикантом Кітом Урбаном.

І доля подарувала їй довгоочікувану вагітність, в результаті якої на світ народилася старша дочка пари Сандей Роуз. А ось друга дівчинка пари – Фейт Маргарет – з'явилася завдяки сурогатній матері. Тим не менш, Ніколь зізналася, що її народження було не меншим щастям.

Ніколь Кідман з чоловіком (фото: instagram.com/nicolekidman)

Наомі Кемпбелл

Довгий час супермодель 90-х зізнавалася, що кар'єра і соціальні проекти для неї на першому місці. Але все ж напередодні свого 50-річчя британська супермодель дозріла, щоб випробувати радості материнства.

"Маленьке благословення обрало мене своєю матір'ю, для мене велика честь – стати мамою для цієї ніжної душі. Немає більшої любові", – повідомила вона про поповнення в родині 18-го травня 2021-го року.

Подробиць зірка не стала розкривати. Але той факт, що подія сталася несподівано і вагітної Наомі ніхто не бачив, дав привід припустити, що модель зверталася до сурогатного материнства.

Наомі Кемпбелл з дочкою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сара Джессіка Паркер

У сім'ї Сари Джесіки Паркер і її чоловіка Метью Бродеріка троє дітей. Найстрашнішого сина Джеймса Уїлки зірка "Сексу у великому місті" народила сама.

А ось коли сім'я вирішила розширюватися, то подружжя зрозуміло, що метод сурогатного материнства – найприйнятніший для них. В результаті на світ з'явилися близнючки Маріон і Табіта.

Сара Джессіка Паркер з дочками (фото :instagram.com/nicolekidman)

Кріштіану Роналду

Нині багатодітний батько, Кріштіану став одним з перших, хто скористався методом сурогатного материнства. Син Кріштіану Роналду-молодший з'явився на світ в 2010-му році. Зірці футболу, як видно, такий метод прийшов до душі. Тому що через сім років Роналду повторив процедуру, народивши близнюків Єву і Матео.

У оь четверту дитину – дочку Алану Мартіну – йому народила кохана Джорджина Родрігес. Зараз дівчина знову вагітна, причому готується подарувати Роналду знову близнюків.

Кріштіану Роналду з сім'єю (фото: instagram.com/cristiano)

Люсі Лью

Зірка "Ангелів Чарлі" Люсі Лью завжди тримала особисте життя під грифом "цілком таємно". Тому поява в 2015-му році у актриси дитини викликала шквал обговорень. Виявляється, 46-річна актриса звернулася до сурогатної матері, втративши надію завагітніти.

Син Роквелл Ллойд Лью зробив актрису по-справжньому щасливою, як зізнавалася вона в численних інтерв'ю. А ось на хейтерів вона не стала звертати уваги, хоча багато їх слів шокували Люсі.

"Я тоді подумала: як у когось може бути неприязні почуття до малюка? Цих людей обурює, що у когось є дитина? Я була шокована, відчувала себе дивно, мені здавалося дивним те, що в наш час люди можуть засуджувати тих, хто створює сім'ю, якою б вона не була", – казала вона.

Люсі Лью з сином( фото :instagram.com/lucyliu)