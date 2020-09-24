Просто розкішна: напівгола Роузі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася ідеальною фігурою

Роузі Хантінгтон-Уайтлі давно співпрацює з британською маркою Marks & Spencer, створюючи разом з дизайнерами колекції нижньої білизни, купальники, парфумерію і косметику. Нову осінньо-зимову лінію білизни дівчина представила зовсім недавно. В ній акцент зроблений на комфортних матеріалах приглушених відтінків: сірого, блідо-рожевого, меланжевого... Це саме те, що так обожнюють дівчата в холодну пору року. Нарівні з комплектами у "затишному" і спортивному стилі тут представлені і максимально жіночні мереживні моделі.

Дівчина сама рекламує моделі, в розробці яких брала участь (фото: marksandspencer.com)

Зрозуміло, ніхто не може продемонструвати їх краще, ніж кохана Джейсона Стетхема На ідеальній фігурв англійської супермоделі вони виглядають просто бездоганно. Образ Роузі доповнили макіяж і зачіска у звичному їй стилі: локони в дусі "ангелів" Victoria's Secret, чіткі брови, підкреслені вилиці, чуттєві губи... Вона виглядала привабливо і стильно.

Роузі часто рекламує білизну (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, днями 33-річна модель представила добірку з 8-ми своїх образів, які складені в кежуал- і класичному стилі з улюблених речей Роузі. Луки продумані до дрібниць і стануть чудовим джерелом натхнення для тих, хто хоче виглядати незвично і стильно. Беремо на озброєння!