Просто і стильно: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в ультрамодних джинсах

Белла Хадід вміє створити прості образи, від яких неможливо відірвати погляд. Черговий з них з'явився на Instagram-сторінці 24-річної моделі зовсім недавно. Дівчина обрала за основу лука ультрамодні джинси темно-синього кольору класичного крою, прошиті білими рядками. Прикрашає їх накладна кишеня, що відмінно поєднується за кольором з червоною теніскою.

Белла обожнює стильні образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Як велика любителька прикрас, Белла підібрала масу ланцюжків, кілець і браслетів. Сережки вона також вибрала найбільш актуальної моделі - великі золотисті кільця. Завершили образ вузькі окуляри. Зібране в пучок волосся і нейтральний макіяж відмінно поєднувалися з кежуал-одягом знаменитості.

"Шопоголік", - підписала Белла селфі. А у відповідь отримала масу компліментів від відданих фанатів. "Вау", "Ти така розкішна", "Я залежна від неї", "Королева", "Легенда", "Вау", "Королева назавжди", "Ти така класна, я закохана в тебе", "Белла, ти богиня", - такими словами відзначили пост молодшої Хадід.

Нагадаємо, раніше Белла демонструвала спокусливе тіло у відвертій сукні.