Просто і стильно: Наталія Водянова захопила стрункою фігурою в наймоднішому костюмі зими

Наталя Водянова обожнює стильні брючні костюми. Мабуть, останнім часом саме вони лідирують серед в гардеробі багатодітної мами і філантропа. Раніше модель вже демонструвала не одне стильне поєднання. А вцього разу вирішила показати образ, який напевно сподобається тим, хто не любить ускладнювати.



Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія підібрала костюм з чорно-білим принтом: укорочений жакет і брюки кльош, які доповнила простим білим гольфом. Чорні туфлі на невисокому каблуці і сумочка на ланцюжку з аплікацією у вигляді гілок відмінно завершили аутфіт. Волосся моделі були укладене в просту укладку, а макіяж вона вирішила зробити мінімальний, підкресливши сяючу шкіру. Тим не менш, виглядала 38-річна модель як завжди привабливо і стильно.

У підпису вона торкнулася теми різдвяних подарунків, а також згадала, від кого її вбрання. "Близькість і єдність у новій святковій кампанії @toryburch, знятій Tim Walker. А ви вже зайнялися новорічними подарунками? Особисто я вже так, аж з жовтня!", - написала Водянова.

Фанати написали, що вона виглядає просто розкішно, відзначивши її бездоганний образ і струнку фігуру. А також подякували за святковий настрій, яким поділилася супермодель. Багато з них розповіли, що вже теж почали підготовку до свят, скуповуючи подарунки і заздалегідь готуючи вбрання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталя Водянова показала стильний образ total black.