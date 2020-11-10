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В прозорій білизні і капелюшку: напівгола Белла Хадід захопила досконалим тілом

Автор: Lite

Модель прикрасила нову обкладинку

Белла Хадід, яка була визнана в минулому році найкрасивішою дівчиною в світі, вже блищала на глянцевих обкладинках журналу Vogue всіх країн. Але зупинятися вона не збирається! Цього разу 24-річна красуня постала в зйомці для Vogue Japan. Фотосесія вийшла як завжди стильною і привабливою.

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Нова зйомка Белли (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/georgisandev)

Белла на обкладинці постала в блідо-рожевій сукні з відкритими плечима і пишною спідницею. Образ доповнили високий капелюшок і шкіряне кольє у вигляді ворота. Макіяж з довгими виразними стрілками і чуттєвими губами став відмінним завершенням до незвичайного лука. Також Белла показала фото, де позує в прозорій нижній білизні. Цей кадр вийшов провокаційним і зухвалим. Тут Белла знову продемонструвала своє досконале тіло і вміння себе подати.

"Ми знімали це ще в лютому. Кумедний факт, ми зняли 3 окремих обкладинки журналів і інсайдерські статті в той же день під час Тижня моди, ще до пандемії. Vogue Japan, Vogue Korea і спеціального випуску Chanel @chaos. Я, пам'ятаю, як була неймовірно вдячна, але всього кілька разів задрімала", - поділилася молодша Хадід спогадами в своєму блозі.

Мережа відреагувала на фото бурхливо і як завжди не залишилася байдужою до фігури моделі. "Ти неймовірна", "Це щось", "Вау", "Це тіло", "Спасибі за цю красу!", - пишуть фанати.

Нагадаємо, раніше Белла продемонструвала стильний осінній образ для найсміливіших.

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