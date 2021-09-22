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Пухнастий светр і масивні чоботи: Тіна Кунакі показала, як носити міні-спідницю в холоди

Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі продемонструвала у своєму блозі новий лук від Valentino - з цим брендом юна дружина Венсана Касселя співпрацює вже давно.

Він вийшов стильним і зухвалим, тому що модель навіть в холоди примудряється носити пікантне міні.

Тіна Кунакі одягла білий об'ємний светр з горлом і широкими рукавами, прикрашений візерунками і пір'ям, а також чорну міні-спідницю, що нагадує тенісну. До образу дівчині підібрали масивні чоботи на широкій платформі з широкими халявами, які тільки підкреслили крихкість Кунакі. В руках вона тримала білу сумочку від цього бренду на ланцюжку.

Волосся Тіні прибрали в пучок, а макіяж зробили непомітним. Вона позує посеред вулиці, демонструючи, що в холодну пору року таке вбрання буде виглядати відмінно. Стильний і незвичайний аутфіт зібрав чимало похвал від фоловерів дівчини. Надихаємося!

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Раніше Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукні.

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