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Пухнастий тренд: як вибрати еко-шубку і стильно вписати її в гардероб

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Четвер 18 листопада 2021 08:39
Пухнастий тренд: як вибрати еко-шубку і стильно вписати її в гардероб Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Мода і світові погляди завжди тісно пов'язані між собою. Багато брендів піклуються про екологію та життя тварин, тому шуби зі штучного хутра як ніколи актуальні.

Стиліст Віка Воронцова в Instagram допомогла розібратися, з чим носити і на які моделі звернути увагу.

Яскраві відтінки починають пробиватися крізь натуральну палітру. Зверніть увагу на шуби жовтого, синього, червоного, зеленого кольорів. Вони відмінно впишуться в стиль спорт-шик або розбавлять smart casual.

Пухнастий тренд: як вибрати еко-шубку і стильно вписати її в гардероб

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Бомбери - це актуальний верхній одяг сезону осінь-зима. Шуба" бомбер " — це виріб, який поєднує в собі відразу два тренда. Стилізуйте таку річ з розслабленими образами.

Наприклад: прямі штани, кросівки, об'ємний светр і кепка. Якщо хочете більш зухвалого образу, тоді з високими, грубими черевиками, міні-спідницею, сорочкою і панамкою.

Пухнастий тренд: як вибрати еко-шубку і стильно вписати її в гардероб

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шуба Teddy Bear - це класика серед усіх шуб. Підійде для дівчат які обирають спокійні, класичні варіанти. Вона настільки універсальна, що поєднується з усім. Ви можете сміливо замінити пальто такою шубою.

Пухнастий тренд: як вибрати еко-шубку і стильно вписати її в гардероб

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шуба з принтом, причому він може бути абсолютно різним: леопардовим, шашка, квітковим, зебра і т.д. Зверніть увагу на принт шашка, він зараз популярний і використовується в багатьох виробах.

З чим поєднувати? Тут все залежить від вашої фантазії і сміливості, або з чимось повсякденним, або з акцентним, як наприклад, це зробила дівчина в леопардової шубі.

Пухнастий тренд: як вибрати еко-шубку і стильно вписати її в гардероб

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шуба не є якимось складним предметом одягу. До неї потрібно відноситься також як і до інших верхніх виробів. Тому головний убір може бути будь-яким. Чудові варіанти: шкіряні і в'язані косинки, капор, хутряні та текстильні панамки, вовняні кепки і класичні шапки.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ельвіра Ліорзу розповіла, які речі зі звичного гардеробу перекочують з нами в 2022 рік.

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